"Председатель партии видно говорил эмоционально, это не обсуждалось, этого никто не обсуждает. (...) Может, мы говорили на разных языках. (...) Один Карбаускис ничего не решает. Я не сомневаюсь, что это были эмоции, было давление, много людей", - сказал в интервью Lietuvos rytаs Пранцкетис.

Он сказал, что у него есть поддержка в парламенте.

"Я чувствую доверие, оно есть. И даже фракция такое не обсуждала. Один председатель ничего не решает. Решают все вместе. Весь парламент, и у меня есть доверие парламента и фракции - то же", - сказал спикер.

Он повторил, что ему стыдно за результаты голосования по вопросу Миндаугаса Бастиса: Да, мне стыдно за то голосование, я об этом сказал вслух".

Напомним, что Карбаускис 15 марта на митинге заявил, что если Пранцкетису стыдно за кого-то из депутатов, он может уйти в отставку.

"К сожалению, председатель Сейма смотрелся тут печально, потому что не ожидал такой реакции публики. Вероятно, ему не хватает политического опыта. Если ему стыдно, мы выбираем председателя Сейма. Если ему стыдно, мы можем выбрать другого председателя. Если ему стыдно, он может уйти в отставку. Но чего он стыдится, я не понимаю. Если кому-то интересно, решение по Бастису, чтобы он ушел было достигнуто усилиями ЛСКЗ", – сказал Карбаускис

Перед этим Пранцкетис со сцены сказал, что за некоторых депутатов ему стыдно.

"Но скажу – что привело вас сюда, нас сюда. Нас сюда привел позор. Да, стыдно ли мне? Стыдно. Стыдно ли мне за Бастиса? За Пукаса? За Килдишене? За Скарджюса? Я пришел сюда потому, что мне тоже стыдно", - сказал Пранцкетис.

"Мне стыдно быть спикером такого парламента, я хотел бы быть его директором. Тогда я смог бы прийти и сказать – ты голосуешь так, ты - так, все голосуем как один. Но, к сожалению, такова цена демократии", – прибавил он.