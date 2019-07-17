Пранцкетис может бросить вызов Карбаускису в одномандатном округе на выборах

Председатель Сейма, представитель Литовского союза крестьян и зеленых Викторас Пранцкетис говорит, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру в сейм в 2020 году в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться и председатель этой партии Рамунас Карбаускис.
Viktoras Pranckietis ir Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"У меня и сейчас был план A, это был мой одномандатный округ, в котором я был избран. Я еще мог бы идти в одномандатный округ, где Р. Карбаускис осмелится выдвинуть себя кандидатом. Не специально, просто показаться перед людьми, помериться силами", – сказал в среду В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

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Он подчеркнул, что невзирая на конфликт с главой ЛСКЗ Р. Карбаускисом, у него есть поддержка Каунасского отделения партии, однако не исключает возможности выхода из партии, если его поведение станут обсуждать стражи партийной этики.

Разногласия между спикером и лидером "крестьян" обострились, когда в подписанной четырьмя партиями договоре о правящей коалиции было намечено отдать пост председателя сейма "социал-трудовикам", однако делегированный "аграриями" в спикеры сейма В. Пранцкетис сам уходить не намерен и призывает провести голосование о доверии ему в сейме.

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