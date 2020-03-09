Пранцкетис: Дарюс Яунишкис может быть предложен на пост главы ДГБ на второй срок

"Он (президент Гитанас Науседа – BNS) упомянул, что мог бы остаться тот же Д. Яунишкис, который и сейчас возглавляет департмент", – сказал спикер сейма журналистам после состоявшейся в понедельник встречи правления парламента с президентом Г. Науседой.

По его словам, часть состава правления отреагировала на такое предложение положительно.

Премьер Саулюс Сквернялис несколько раньше тоже упоминал, что Д. Яунишкис мог бы остаться директором ДГБ на второй срок.

"Премьер стоит на позиции, что Д. Яунишкис может быть предложен возглавить ДГБ на второй срок. Он обсудил это с президентом", – сказал в пятницу BNS советник премьера Томас Бержинскас.

Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истекает 13 апреля нынешнего года.

Директора ДГБ на пятилетний срок назначает (и освобождает от должности) президент с согласия сейма.

Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас на прошлой неделе призвал президента отстранить от должности директора ДГБ Д. Яунишкиса и его заместителя Ремигиюса Бридикиса, так как они, по словам В. Бакаса, нарушили Закон о защите информаторов, оказывая давление на сотрудника разведки, чтобы он признался, что информировал В. Бакаса о вероятно незаконном сборе данных ДГБ.

Д. Яунишкис подтвердил, что Р. Бридикис говорил с информатором и спрашивал его о вероятных других информаторах, однако отрицал, что на информатора оказывалось какое-то давление.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе. Несколько десятков лиц, как говорится в сообщении, подверглись проверке по просьбе неназванных лиц.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, однако Д. Яунишкис сказал, что людей из окружения кандидатов в президенты могли проверять, а с некоторыми из них сотрудники разведки могли проконтактировать напрямую.

Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.