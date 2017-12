По его словам, доведением финансирования обороны до 2% ВВП Литва претворит в жизнь предусматривающее это соглашение партий и обязательство перед НАТО, а сам само финансирование обороны будет "демонстративно хорошим". "Наверное, прежде всего нам следует выполнить обязательство. Обязательство - 2%, и еще повышать нам, наверное, не нужно", - сказал глава парламента в показанном в воскресенье интервью Литовскому ТВ. Статьи по теме: Спикер уточняет позицию: финансирование обороны будет зависеть от возможностей "У нас есть соглашение с партиями, что мы обеспечиваем 2% (от ВВП - ред.). Это недостаточное финансирование для нашей обороны, но оно демонстративно хорошее, потому что это только седьмая страна, которая проводит такое обязательство в жизнь. Так что, на мой взгляд, этого теперь достаточно и повышать проценты нам пока не следует", - добавил он. По словам спикера, это позволило бы выделять больше денег на социальные нужды. Литва в следующем году году должна выделить на оборону почти 900 млн. евро или 2,07% ВВП. Министерство обороны надеется, что финансирование оборонной сферы в 2020 году возрастет до 2,35% ВВП. В этом году оборонные ассигнования составляют почти 724 млн. евро или 1,8% ВВП. Больше всего денег, которые выделяются на военную сферу, идет на закупки вооружений и развитие второй бригады сухопутных сил. Литва стала увеличивать финансирование обороны с 2014 года, реагируя на действия России на Украине и в регионе Балтийского моря. На сегодняшний день среди стран - членов НАТО как минимум 2% ВВП на оборону выделяют США, Великобритания, Греция, Эстония, Польша и Румыния.











