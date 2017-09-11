После того, как Литва со следующего года начнет выделять 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, рост финансирования этой сферы должен прекратиться, говорит председатель сейма Викторас Пранцкетис.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, доведением финансирования обороны до 2% ВВП Литва претворит в жизнь предусматривающее это соглашение партий и обязательство перед НАТО, а сам само финансирование обороны будет "демонстративно хорошим".

"Наверное, прежде всего нам следует выполнить обязательство. Обязательство - 2%, и еще повышать нам, наверное, не нужно", - сказал глава парламента в показанном в воскресенье интервью Литовскому ТВ.

Статьи по теме:
Спикер уточняет позицию: финансирование обороны будет зависеть от возможностей  (8)

"У нас есть соглашение с партиями, что мы обеспечиваем 2% (от ВВП - ред.). Это недостаточное финансирование для нашей обороны, но оно демонстративно хорошее, потому что это только седьмая страна, которая проводит такое обязательство в жизнь. Так что, на мой взгляд, этого теперь достаточно и повышать проценты нам пока не следует", - добавил он.

По словам спикера, это позволило бы выделять больше денег на социальные нужды.

Литва в следующем году году должна выделить на оборону почти 900 млн. евро или 2,07% ВВП. Министерство обороны надеется, что финансирование оборонной сферы в 2020 году возрастет до 2,35% ВВП.

В этом году оборонные ассигнования составляют почти 724 млн. евро или 1,8% ВВП. Больше всего денег, которые выделяются на военную сферу, идет на закупки вооружений и развитие второй бригады сухопутных сил.

Литва стала увеличивать финансирование обороны с 2014 года, реагируя на действия России на Украине и в регионе Балтийского моря.

На сегодняшний день среди стран - членов НАТО как минимум 2% ВВП на оборону выделяют США, Великобритания, Греция, Эстония, Польша и Румыния.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Осенняя сессия литовского парламента будет продлена до 12-ого января

Осенняя сессия литовского парламента будет продлена до...

Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства (7)

Литва пока не получила разрешения от белорусских...

Премьер пояснил, с чем связаны разные достижения министров (3)

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит,...

Литовский министр в Париже: с потеплением должны бороться все (4)

Участвующий в проходящем во Франции мероприятии на...

Правительству Саулюса Сквернялиса исполнился год (8)

Правительству Литвы , которое возглавляет...

TOP новостей

Премьер: часть людей никогда не накопит пенсию в частных фондах (39)

После того как выяснилось, что в следующем году власти...

Рута Мейлутите снова поверила в себя, завоевав золотую медаль (9)

13 декабря литовская сборная по плаванию на чемпионате...

Снижение уровня занятости в Литве - наиболее заметное в ЕС (15)

Снижение уровня занятости населения в Литве в третьем...

С января тысячи жителей будут платить больше налогов (34)

Как уже известно, с начала следующего года в Литве...

Как на людей с низкими зарплатами подействует повышение налога на 50 евро (51)

В связи с тем, что с нового года вводят минимальные...