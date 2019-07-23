Появились фамилии претендентов на посты министров в Литве

Малинаускас назвал DELFI троих кандидатов: на пост министра транспорта и коммуникаций предлагают Владиславаса Кондратовичюса, на пост главы внутренних дел - Ярослава Наркевича, а на пост министра сельского хозяйства – Андрюса Палёнис. Однако, по словам Малинаускаса, фамилии могут и измениться.
"Эти фамилии, которые на слуху и которые обсуждают, – сказал советник Сквернялиса. – Будут ли в конце именно эти фамилии, или представят других кандидатов, будет зависеть от президента. Вскоре появится официальная информация".
Кондратовичюс занимал пост вице-министра транспорта, сейчас он возглавляет группу дорожной и транспортной политики при Министерстве транспорта и коммуникаций.
Наркевич – член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.
Палёнис – староста фракции социал-"трудовиков".
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля сообщил, что в обновленном правительстве будут работать новые министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.
"Транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства", – сказал премьер журналистам в парламенте, отвечая на вопрос, какие министры изменятся. Он сказал, что хотел бы как можно быстрее сформировать правительство.
"Времени и без того до конца срока полномочий немного, поэтому если сейчас еще ждать, то у людей будет еще меньше времени", – сказал Сквернялис.
На вопрос, как он намерен избежать голосования по программе правительства, если изменятся как минимум три министра, он ответил: "Почитайте Устав парламента".
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