Посольство России в Литве в распространенном в понедельник сообщении назвало такое решение "гнусным поступком", оскорбляющим историческую память.

"Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в пресс-релизе.

Посольство указало, что оценку решению биржайских чиновников дадут юристы.

Объясняющая табличка пока оборудована на одном захоронении советских солдат в местечке Немунелё Радвилишкис. В этом году такими табличками также намечается снабдить памятники в самих Биржай и в Вабальнинкасе.

Биржайские политики уже давно думали о том, как оформить в этих местах объяснения о вкладе Советского Союза во Вторую мировую войну и его участии в оккупации Литвы, писала на прошлой неделе газета Lietuvos zinios.

По словам вице-мэра Биржай Ируте Варзене, решить эту проблему побудило приближающееся столетие восстановления Литовского государства.

"Я считаю, что эти табличка как раз не оскорбляют, а именно очень конкретно с исторической точки зрения объясняют, что в этих прославляющих советских солдат благодарственных надписях нет исторической правды", - сказала BNS политик.

Отвечающий за сохранение наследия города Далюс Микялёнис поддержал вице-мэра: "Я не знаю, были ли они на самом деле освободителями, если наши люди в лесах потом еще десять лет должны были с ними воевать и не вернулись из этих лесов".

После окончания Второй мировой войны в Литве до 1953 года еще имело место активное партизанское сопротивление, во время которого погибло более 20 тыс. участников сопротивления, членов их семей и сторонников.

Во время советской оккупации в лагеря и ссылки было вывезено 275 тыс. жителей Литвы.