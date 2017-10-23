Россия в понедельник осудила решение самоуправления Биржайского района снабдить памятники советским солдатам табличками, где будет написано, что на выбитые на монументах надписи не соответствуют действительности.
Merkinės sovietinio kario paminklas
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Посольство России в Литве в распространенном в понедельник сообщении назвало такое решение "гнусным поступком", оскорбляющим историческую память.

"Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в пресс-релизе.

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Посольство указало, что оценку решению биржайских чиновников дадут юристы.

Объясняющая табличка пока оборудована на одном захоронении советских солдат в местечке Немунелё Радвилишкис. В этом году такими табличками также намечается снабдить памятники в самих Биржай и в Вабальнинкасе.

Биржайские политики уже давно думали о том, как оформить в этих местах объяснения о вкладе Советского Союза во Вторую мировую войну и его участии в оккупации Литвы, писала на прошлой неделе газета Lietuvos zinios.

По словам вице-мэра Биржай Ируте Варзене, решить эту проблему побудило приближающееся столетие восстановления Литовского государства.

"Я считаю, что эти табличка как раз не оскорбляют, а именно очень конкретно с исторической точки зрения объясняют, что в этих прославляющих советских солдат благодарственных надписях нет исторической правды", - сказала BNS политик.

Отвечающий за сохранение наследия города Далюс Микялёнис поддержал вице-мэра: "Я не знаю, были ли они на самом деле освободителями, если наши люди в лесах потом еще десять лет должны были с ними воевать и не вернулись из этих лесов".

После окончания Второй мировой войны в Литве до 1953 года еще имело место активное партизанское сопротивление, во время которого погибло более 20 тыс. участников сопротивления, членов их семей и сторонников.

Во время советской оккупации в лагеря и ссылки было вывезено 275 тыс. жителей Литвы.

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