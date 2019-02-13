Это меры в среду были представлены на заседании правительства, сообщил МИД.
"Укрепляя мощности посольства в Лондоне, мы стремимся создать благоприятные условия для проживающих в СК литовских граждан, которым личные документы необходимы для закрепления правового статуса после Brexit", - сказал для пресс-релиза вице-министр Альбинас Зананавичюс.
По его словам, стремительно растет число литовцев, обращающихся в посольство в Лондоне по поводу обмена личных документов. По этим причинам предлагаются поправки к Закону об идентификационной карте личности и паспорте, которые предусмотрят возможность привлечения услуг внешних структур по приему документов у граждан Литвы для обмена этих документов.
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