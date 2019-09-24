В присланном BNS ответе посольства говорится, что жители Вильнюса лишатся зрелищного события, если мэрия Вильнюса запретит фейерверк, намеченный на 1 октября у столичного Белого моста.

"Фейерверки, посвящённые 70-летию основания Китайской Народной Республики, являются культурным мероприятием, открытым для всех жителей Вильнюса, так же как и лазерное шоу, организованное литовцами в прошлом году в Китае в ознаменование 100-летия восстановления Литовского государства. Культурные мероприятия не следует политизировать или идеологизировать", - отмечают в посольстве.

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"Жители Вильнюса, к сожалению, лишатся возможности насладиться прекрасным шоу фейерверков, если это мероприятие властями Вильнюса будет отклонено", - говорится в ответе посольства.

Посольство также подчёркивает, что просьба о разрешении провести мероприятие в столице и установленные в понедельник рекламные объявления, призывающие на мероприятие, были организованы "по коммерческим каналам без нарушения правовых актов и правил".

Во вторник вечером муниципальное предприятие Vilniaus viesasis transportas (Вильнюскимй общественный транспорт) сняло рекламные баннеры, в которых жителей Вильнюса призывали 1 октября отпраздновать 70-летие Китайской Народной Республики с фейерверками у столичного Белого моста.

По утверждению муниципалитета, ни реклама, ни мероприятие не были должным образом согласованы внутри администрации.

Мэр Ремигиюс Шимашюс сказал, что никакого мероприятия не будет, потому что оно не было согласовано.

"Подобные игры в нашем городе не пройдут, независимо от того, кто за ними стоит - будь то крупнейшая нация в мире или остров в Индийском океане с тремя жителями. Правила одинаковы для всех", - сказал Р.Шимашюс.

Несколько членов Сейма публично осудили это мероприятие, подчеркнув, что тоталитарный режим в коммунистическом Китае принёс в жертву миллионы людей.

Представители муниципального Vilniaus viesasis transportas заявили, что реклама этого мероприятия была заказана фирмой Blikas, которая, в частности, каждый год проводит в столице фестиваль фейерверков Vilniaus fejerija.