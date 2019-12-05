Подавляющее большинство населения Литвы (около 86%) считают себя представителями литовской нации. Послаблений для языков нацменьшинств в среднем и высшем образовании в этой стране гораздо больше.
Как рассказал литовский посол, на момент последней переписи населения, в Литве жило 5,8% русских и 7% поляков — сейчас проценты чуть меньше. При этом в прошлом учебном году в стране работало 48 общественных учебных заведений, в которых преподавание предметов ведется на русском языке. Польских общественных школ — 81.
«Все выпускники этих школ должны освоить государственный язык на самом высоком уровне, - уточнил Жураускас. - Они сдают тот же экзамен по литовскому, что и их сверстники, для кого этот язык родной. Но для детей, которые учатся на языках нацменьшинств, требования к письму и стилю несколько ниже. Правда, лишь на время переходного периода с 2013 по 2020 год. Уже в 2016 году критерии оценки ужесточились, а с 2021 года, скорей всего, языковые требования к тем, для кого литовский родной и неродной, сравняются».
В государственных вузах преподавание на русском языке ведется только на факультете русской филологии Вильнюсского университета.
Глава МИД Литвы: агрессия РФ против Украины остается главным вызовом безопасности для ОБСЕ (10)
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в четверг заявил,...
Посол: в Литве 48 муниципальных школ преподают на русском языке (5)
Лишь через два года сравняются требования к экзамену по...
Правящие Литвы отказываются от налога на имущество банков (4)
Правящие настроены "похоронить" налог на банковское...
Науседа обсудил с Трампом военные закупки у США (43)
В среду в Лондоне президент Литвы Гитанас Науседа...
Глава МИД Литвы примет участие во встрече министров стран ОБСЕ (1)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
TOP новостей
Налог на торговые центры обойдется каждому покупателю в несколько десятков евро в год (107)
Если в Литве введут налог на торговые центры, то жители...
Асфальтируют улицу экс-президента Грибаускайте: половину суммы заплатят жители (12)
Асфальтируют улицу, на которой живет экс-президент...
Кручинскене определилась: переезжает в другое социальное жилье (1)
Эгле и Гинтарас Кручинскасы наконец-то согласились...
Посол: в Литве 48 муниципальных школ преподают на русском языке (5)
Лишь через два года сравняются требования к экзамену по...
Находящиеся рядом школы разделяет пропасть: некоторые результаты поражают (22)
"Исследования показали, что 25% школьников вообще ничего...