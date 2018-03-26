"Мы будет действовать (по принципу - BNS) взаимности и сделаем тоже, что сделала литовская сторона", - сказал журналистам посол Александр Удальцов.

"Нас втянули в такую историю, что мы не можем выставляться дураками. Нужно действовать так, как действовали все остальные", - добавил он.

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Посол сказал, что решение Литвы выслать трех российских дипломатов является "совершенно необоснованным, совершенно необдуманным", и не базируется на доказательствах того, что они действительно работали в разведке.

А. Удальцов не детализировал, сколько литовских дипломатов будет выслано из России и когда это может произойти.

Литва высылает российских дипломатов из страны, стремясь продемонстрировать солидарность с Великобританией по поводу отравления бывшего российского шпиона.

А. Удальцов сказал, что из Литвы будут высланы два дипломата высокого ранга и военный атташе.