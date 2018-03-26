"Мы будет действовать (по принципу - BNS) взаимности и сделаем тоже, что сделала литовская сторона", - сказал журналистам посол Александр Удальцов.
"Нас втянули в такую историю, что мы не можем выставляться дураками. Нужно действовать так, как действовали все остальные", - добавил он.
Посол сказал, что решение Литвы выслать трех российских дипломатов является "совершенно необоснованным, совершенно необдуманным", и не базируется на доказательствах того, что они действительно работали в разведке.
А. Удальцов не детализировал, сколько литовских дипломатов будет выслано из России и когда это может произойти.
Литва высылает российских дипломатов из страны, стремясь продемонстрировать солидарность с Великобританией по поводу отравления бывшего российского шпиона.
А. Удальцов сказал, что из Литвы будут высланы два дипломата высокого ранга и военный атташе.
Посол: Россия ответит высылкой литовских дипломатов (21)
Реагируя на шаги Литвы , Россия намерена выслать...
Литва высылает трех российских дипломатов Посол сказал, что Россия ответит (264)
Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы...
В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (148)
Посол России в Литве Александр Удальцов в...
Президент Литвы выразила соболезнования в связи с пожаром в России (8)
Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила глубокие...
ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (141)
Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...
TOP новостей
Литва высылает трех российских дипломатов (264)
Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы...
Посол: Россия ответит высылкой литовских дипломатов (21)
Реагируя на шаги Литвы , Россия намерена выслать...
Борьба Литвы с большинством стран ЕС: не надо переводить стрелки часов (12)
Переход на летнее время – тяжелый момент для "сов",...
Прямая трансляция: Михаил Ходорковский - гость студии DELFI TV (22)
Гость студии DELFI TV - Михаил Ходорковский. Бывший...
Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (174)
Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...