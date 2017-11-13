На просьбу агентства "Интерфакс" прокомментировать планы литовского парламента в связи с принятием так называемого "закона Магнитского", посол сказал, что депутаты 16 ноября будут голосовать по поправкам к Закону о правовом статусе иностранцев.

"По сути, это аналог американского акта Магнитского. Россию это не удивило. Попросту говоря, нас такой шаг не удивил. Конечно, нынешний парламент Литвы поддержит любой неприятный шаг против России или придумает свой. Парадокс, но сейчас это приоритет парламента ЛР в сфере международной деятельности, вся "суть" его простой "Восточной политики", – заявил Удальцов.

"Однако запрет на въезд нескольких граждан России в Литву, честно говоря, кажется смешным: никакое серьезное лицо из нашей страны уже давно сюда не приезжало. По сути, сейчас здесь нечего и не о чем говорить", – сказал он.

По словам посла, в других странах Балтии ситуация иная. "К примеру,

первый заместитель Министра иностранных дел Владимир Титов сегодня прибывает в Ригу; российско-латвийская межправительственная комиссия продолжает свою работу, а специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой только что побывал в Таллине. Туда вскоре прибудет делегация нашего МИДа", – заявил Удальцов.

Кроме прочего, он напомнил, что когда-то даже президент США Дональд Трамп задал с опозданием вопрос: "Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — хорошая, а не плохая вещь?"

На вопрос, какой будет реакция России, если литовский парламент пример упомянутые поправки к закону, Удальцов ответил: "Конечно, ответим на еще один недружественный шаг Литвы и запретим въезд в Россию нежелательным лицам из этой страны. И сейчас уже есть немало кандидатов".

Группа членов парламента Литвы зарегистрировала проект так называемого "закона Магнитского", который запретил бы въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. В "черный список" попали бы не только российские чиновники, но и сам глава России.

Юрист Сергей Магнитский раскрыл махинации российских должностных лиц.

Вместо того, чтобы расследовать раскрытую Магнитским схему, российская правоохрана предъявила ему сфальсифицированные обвинения, он был арестован и умер в тюрьме в 2009 году.

Закон, названный именем Магнитского, в 2012 году приняли США, применив санкции в отношении российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас значится более 40 фамилий.