Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце, газопровод Nord Stream 2, Россия пытается запугать Европу, утверждает посол Литвы в США Роландас Кришчюнас. Об этом он заявил в пятницу на проходившей в Вашингтоне конференции Правящего Совета демократического сообщества, министров и дипломатов.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Посол отметил, что сейчас многие страны не соблюдают свои международные обязательства, распространяют дезинформацию, ведут агрессию в отношении других стран. (...) Кроме того, подчеркнул посол, атомная станция, которую Россия строит по соседству с Литвой в Беларуси и проект газопровода Nord Stream 2 - это политические инструменты, призванные запугать страны Европы", - говорится в сообщении МИД.

Литва утверждает, что Беларусь строит атомную станцию, нарушая положения конвенций Эспоо и Орхуса. Кроме того, она не предоставила никаких обоснованных на исследованиях объяснений того, почему для строительства АЭС была избрана именно площадка в Островце, который находится в 50-ти км от Вильнюса, что не проведено ни одного исследования возможного радиоактивного влияния на случай аварии на международные воды, жителей Литвы и окружающую среду.

65% жителей Литвы считают, что БелАЭС в Островце представляет угрозу жителям страны, свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный агентством BNS .

Реализацию проекта Nord Stream 2, стоимостью почти 10 млрд. евро, российский концерн "Газпром" вместе с энергогигантами Западной Европы надеется начать в апреле 2018 года. Против него выступила Дания, правительство которой планирует изменить законы страны, чтобы были созданы возможности блокировать проект.

Против проекта выступают Литва и другие государства. Польский премьер Беата Шидло ранее заявляла, что Nord Stream 2 не нужен Европе, он может расколоть страны. Литовский президент Даля Грибаускайте также утверждает, что проект призван расколоть Европу, является не коммерческим, а геополитическим, его цель навредить Украине. Такое мнение разделяют и Латвия с Эстонией.

BNS
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