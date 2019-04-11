"Опрошенный в деле о непрозрачной выдаче виз как специальный свидетель посол Литвы в России Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу", - сказала президент. Ее позицию передала BNS президентская пресс-служба.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Министр ИД Линас Линкявичюс сказал BNS, что присвоенный правоохраной послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", - сказал министр.

Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас в среду опрошен как специальный свидетель в коррупционном деле о выдаче визы, подтвердила Генпрокуратура.

"(Р. Мотузас) вчера опрошен как специальный свидетель", - сказала в четверг BNS представитель прокуратуры Рита Стундене.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

BNS со среду не удается связаться с Р. Мотузасом.

В деле о торговле влиянием правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры утверждают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Р. Мотузас подтвердил BNS, что визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса,

Посол сказал, что Р. Шидлаускас звонил ему в конце марта и интересовался, получено ли его письмо.

Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это была не взятка.

В пятницу Литовская палата торговли, промышленности и ремесел будет решать вопрос об отстранении его от должности.

Р. Насыров с сестрой владеет небольшим банком "Новый промышленный банк".

Как писали российские СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка из-за многократных нарушений требований к превенции финансирования терроризма и отмывания денег.