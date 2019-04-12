Посол Литвы в России не собирается уходить в отставку по обвинениям в уязвимости

Опрошенный в качестве специального свидетеля посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас, в адрес которого звучат обвинения в уязвимости со стороны президента Дали Грибаускайте и оппозиции, говорит, что не намерен уходить в отставку.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Отставка была бы признанием того, что мы совершили незаконное действие. (...) Я твердо убежден, что никаких подозрений нет и никаких незаконных действий нет", – заявил дипломат BNS в пятницу.

По его словам, работа послом в России на нынешнем этапе отношений с Москвой "особо сложна и непроста", поэтому требуется "подождать, пока будут приняты определенные решения"

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Об этом он заявил после того, как президент Д. Грибаускайте заявила, что опрошенный по делу о непрозрачной выдаче визы Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу.

Консерваторы призвали отозвать посла с должности. По словам парламентария, консерватора Радвиле Моркунайте-Микуленене, в России должны работать "только такие литовские дипломаты, которые не могут быть уязвимыми по тем или иным причинам".

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

В деле о торговле влиянием правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры утверждают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Р. Мотузас подтвердил BNS, что визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса.

Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

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