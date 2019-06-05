Министерство сообщает, что завершило внутреннюю служебную проверку, во время которой установлено, что Р. Мотузас не совершил служебный проступок.

"Комиссия МИД не установила объективных обстоятельств, которые позволили бы утверждать, что Р. Мотузас сделал приоритетом частные интересы и не руководствовался целями и стремлениями Визового кодекса Евросоюза (ЕС). Заключение комиссии - Р. Мотузас не совершил служебный проступок", - говорится в сообщении министерства.

Посол с начала апреля был отозван на консультации в Литву из-за уязвимости и полученных в Москве угроз после вынесения приговора в так называемом "Деле 13 января".

Правоохрана проводит расследование относительно вероятного взяточничества при выдаче виз. Она предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату, главе Литовской ассоциаций торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, россиянину-владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры подозревают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на лиц, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса.

В этом расследовании у Р. Мотузаса был статус специального свидетеля, однако несколько недель назад он был изменен на статус обычного свидетеля.

По словам посла, выдача визы Р. Насырову соответствовала всем требованиям.

Р. Мотузас работает послом Литвы в РФ с 2015 года.