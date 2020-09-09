aA
Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза будут уделять постоянное внимание лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, поскольку возникает угроза того, что она может быть задержана, заявил посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.
Andrius Pulokas (pirmas iš kairės), Sviatlana Aleksijevič
Andrius Pulokas (pirmas iš kairės), Sviatlana Aleksijevič

"Светлана у себя, пока она в безопасности. Мы и далее будем бывать у нее лично, это внимание не сократится", – сказал BNS по телефону из Минска А. Пулокас.

В среду после обеда он вместе с дипломатами других стран ЕС на несколько часов отправился в квартиру С. Алексиевич после сообщения журналистов о том, что неизвестные лица попытались проникнуть к ней в квартиру.

Статьи по теме:
Светлана Алексиевич оставила экстренное обращение  (124)
Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем"  (210)

А. Пулокас сказал BNS, что приехал он сам, а вместе с ним дипломаты Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран.

"Мы вместе. Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Так что (...) мы решили, что (С. Алексиевич - ред.) может грозить задержание, так как С. Алексиевич - последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Беларуси", - сказал BNS А. Пулокас.

По его словам, С. Алексиевич чувствует себя хорошо и готова оставаться в стране.

"Есть разные варианты, но пока кажется, что Светлана склонна просто оставаться там, где она находится - в своей квартире и быть символом и героем белорусского народа, белорусов, личностью, которая будет и в дальнейшем объединять и показывать внутренний, свой путь", - сказал дипломат.

С. Алексиевич - член президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля в деле Координационного совета и тогда отказалась давать показания.

Сейчас практически все члены президиума Координационного совета задержаны или изгнаны из Беларуси.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Светлана Алексиевич: сегодняшнее время требует новых форм борьбы (19)

Светлана Алексиевич , лауреат Нобелевской премии по...

Томас Венцлова: Лукашенко уже предпоследний диктатор (34)

В интервью "Без маски" литовский поэт, переводчик и...

Тихановская представителям ЕП: мы не меньшинство, теперь мы - большинство (206)

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана...

Президент и глава МИД Литвы призывают реагировать на действия против Алексиевич (21)

После сообщений о том, что неизвестные лица пытаются...

TOP новостей

Посол Литвы в Минске: дипломаты ЕС будут уделять постоянное внимание Светлане Алексиевич (209)

Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза будут уделять...

Литовские перевозчики с беспокойством ждут завтрашнего дня: ходят слухи, что Беларусь предпримет жесткие меры (59)

9 сентября редакция портала DELFI получила информацию о...

В этом году налог на недвижимость заплатят в три раза больше жителей Литвы (15)

Из -за снижения необлагаемой налогами стоимости...

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает повышать пенсии (46)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 сентября...

Вильнюсцы покупали жилье после карантина, но сэкономить им не удалось (10)

Аналитики уверяют, что рынок после весеннего застоя...

|Maža didelių žinių kaina