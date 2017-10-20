В Латвии Артурас Жураускас всего около года, но у него нет сомнения в том, что отношения балтийских стран — вполне гармоничны. При этом он отмечает, что "между любыми соседями, как и в семье, случаются спорные моменты и разногласия, ведь в экономической сфере мы конкуренты в большинстве секторов — иногда это выливается в мелкие и чуть побольше конфликты". Впрочем, по мнению посла, в политической сфере, особенно в отношении политики безопасности, позиции балтийских стран идентичны.

На сегодня Литва для Латвии — экономический партнер номер один. А Латвия для Литвы — четвертая по товарообороту ("на первом месте пока Россия"). Общий товарооборот между странами за прошлый год достиг 4 млрд 200 млн евро, правда, экспорт Литвы больше на 250 млн евро.

"Литва инвестирует в экономику Латвии около 328 млн евро в год, — сообщил посол. — На подходе крупные инвестиции в Риге: начато строительство торгового центра "Акрополис", куда вложат больше 200 млн евро. Есть планы нескольких компаний примерно на такую же сумму в районе Кипсала, где куплено здание бывшего Дома печати. Насколько мне известно, там планируется построить офисный центр…

Самое большое число разногласий между Латвией и Литвой, пожалуй, в сфере энергетики. В 2008 году Литва демонтировала участок железной дороги Мажейкяй-Реньге, разорвав артерию грузопотоков, по которой через Латвию шли грузы, в основном с Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода, по кратчайшему пути — в порты Латвии и Эстонии. На этом сильно поднялся Клайпедский порт. Латвийские политики не раз требовали восстановить участок. Еврокомиссия подключилась к делу лишь в 2013 году, дело дошло до штрафа, но рельсы и ныне там. То есть не там.

Также в свое время Литва отказалась от строительства единого балтийского газового терминала в Латвии. Зато построила свой в Клайпеде. Зато Латвия не в восторге от предложения Литвы синхронизироваться с европейской энергетической сетью через Польшу и не спешит высказываться против покупки атомной энергии у Беларуси, на чем настаивает Литва.

Несмотря на все тонкие моменты и толстые обстоятельства, посол Жураускас убежден: "Мы с вами дружим, называем вас "бралюкай" (братишки) и болеем за латышей в баскетбол. Я верю в перспективу наших отношений. А если есть сложности — решим. Даже восстановим железную дорогу".

Про экономику Литвы. Особых отличий Латвии от Литвы не вижу. Развитие нашего ВВП планируется в 3,8%, в то время, как в Латвии — 4%. Наш бизнес идет в Латвию, как на домашний рынок. Тут схожие традиции и менталитет.

Про американский сжиженный газ и конкуренцию с Россией. Подписано соглашение о создании единого рынка сжиженного газа… то выгодно всем. Раньше мы платили России политическую, а не неэкономическую цену, и конкуренции не было, потому что поставщик -один. Когда появилось несколько поставщиков, цена резко упала. Мы получаем из США газ иногда значительно дешевле российского. А если создадим всебалтийский рынок сжиженного газа, то цена упадет еще на 5-8 процентов. Кабель со Швецией Nord Balt уже обеспечил снижение цен электричества на балтийском рынке на 15-20%. Это значимая цифра.

Про разобранный участок железной дороги. Вопрос чувствительный. По нашему мнению, в конце 2008 года часть железной дороги Мажейкяй-Реньге не отвечала строгим требованиям транспортной безопасности. Приняли решение разобрать пути, с последующей подготовкой проекта реконструкции, но помешал экономический кризис — финансирования на эту часть дороги не оказалось. Можно дискутировать по поводу того, насколько корректно все было сделано. Возможно, были обиды. Но как уж есть. Еврокомиссия наложила штраф почти 28 млн евро на Литовские железные дороги — мы это приняли как должное.

Вместо разобранной дороги, мы предложили другой путь с лучшими условиями перевозки. Путь до Риги стал длиннее всего на 10 км. Я не верю, что лишних 10 км принесли стомиллионные убытки! То же подтверждают и цифры: до разборки по старой дороге переваливали 675 тысяч тонн в год, после разборки (2009-2016 годы) — 480-941 тысячи тонн нефти в год. Цифры показывают, что перевалка на прежнем уровне, а то и больше.

Про переход на общее европейское энергетическое кольцо. Это общий балтийский вопрос: принято решение синхронизироваться с континентальными электросетями Европы (Раньше Латвия и Литва были синхронизированы с Россией). После нескольких исследований было предложено два варианта: через Финляндию и Польшу. Еврокомиссия признала наиболее экономичным и целесообразным второй. На сегодня есть одна линия Litpol Link, через которую мы предлагаем соединить электросети, но наши коллеги (в том числе и Латвия) придерживаются мнения, что синхронизация через одну линию небезопасна, если что-то случится. Польша пока не может строить другую линию Litpol Link2. Но наши техэксперты утверждают, что и одна линия — безопасна. Мы предлагаем так и сделать, а позже подумать о второй линии.

Про отношения Литвы с Россией. Для Литвы это по-прежнему один из крупнейших партнеров. Надо иметь в виду, что значительная часть экспорта — это минеральные ресурсы: наш Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод работает практически на российской нефти и газпромовском газе.

До санкций за оккупацию Крыма наш сельхозсектор и пищевая промышленность сильно работали в России, но официальные лица и бизнес-сообщество всегда знали, что этот рынок хоть и дает почти мгновенную большую прибыль, но очень непрогнозируем. Там другая система командной работы и сильно политическое влияние на рынок. Бизнес там — риск. Все это знали, искали другие рынки и старались диверсифицировать направления. Санкции лишь подтолкнули наши компании искать другие рынки, что нелегко — там все занято.

Если говорить о развитии отношений, то надо иметь в виду, что Россия — один из решающих факторов нашей безопасности, а также стабильности всей Европы. Потребовалось время, чтобы все признали, что Россия — непростой игрок. Она имеет свои геополитические интересы и пристрастия, и стремление делить Европу по зонам, вмешивается в наши внутренние дела, влияет на работу СМИ и энергетический сектор, устраивает кибератаки. Надо быть едиными, чтобы притормозить ее агрессию.

При этом надо различать власти России и народ. Нам важен диалог с неправительственными организациями, которые имеют другие взгляды. В Вильнюсе каждый год проходит Гражданский форум, куда приезжают представители российской интеллигенции — с ними и надо говорить.

Про конкуренцию литовских и российских портов. Тут мы отличаемся от Латвии. У нас была другая структура грузов — мы принимаем, в основном, те, которые не идут в Россию. Так что от строительства российских портов мы не пострадали, в отличие от ваших портов, которые были зависимы от получения нефти и угля.

Про перевод школ на госязык. По международным документам мы обязуемся обеспечить возможность получать образование и на языках нацменьшинств. В Литве 28 муниципальных школ на русском языке и 24 школы на русском и других языках, а также 71 школа на польском языке (это пятая часть всех заграничных польских школ мира). Формула образования у нас такая: ученики обязаны учить историю, географию и основу гражданственности на литовском языке. Финансирование таких школ на 20% выше, чем для литовских школ.

Также установлено, что в дошкольных учебных заведениях литовскому языку должны выделять не меньше четырех часов в неделю. То есть литовский и язык нацменьшинств изучаются 50 на 50. К выпускным экзаменам по литовскому языку в школах нацменьшинств требования пониже — можно сделать больше ошибок. Но есть намерение к 2020 году эти требования унифицировать, ведь в вузах и на рынке труда Литвы без знаний госязыка ты — неконкурентоспособен. Другие предметы можно сдавать на своем языке. Речи о переводе всех школ на госязык не идет.

Про ситуацию с беженцами. Не о нас (Литве и Латвии) они мечтали. Как из прибывших в Латвию никого не найдешь, так и в Литве: группа беженцев арендовала туристический автобус — сели и дружно поехали в Германию.

Про наплыв украинских гастарбайтеров. Даже наши миграционные службы не справляются с потоком по выдаче рабочих виз. Сейчас прибавили штат. Так что принимаем, и это очень позитивное явление -работодатели довольны.