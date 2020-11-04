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Евросоюз (ЕС) в среду принял решение ввести санкции в отношении Александра Лукашенко, которого не признает Запад - за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении своих граждан. Это подтвердил BNS временный поверенный в делах Литвы в ЕС Симонас Шатунас.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Послы в принципе одобрили включение в список санкционных лиц А. Лукашенко и еще 14 лиц, которые применяли грубую силу против своих граждан, имели отношение к фальсификации выборов и закреплению власти нелегитимного президента Беларуси", - сказал BNS посол.

По словам дипломата, юридическая процедура должна завершиться в эту пятницу.

"В эту пятницу, 6 ноября, Совет должен принять Решение и Регламент Совета, завершив тем самым формальную процедуру решения о включении дополнительно 15 человек в санкционные списки", - сказал С. Шатунас.

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Литва, Латвия и Эстония включила А. Лукашено в свои национальные "черные" списки еще в конце августа, но другие страны Европы до сих пор сомневались по поводу такого шага.

Санкции ЕС включают в себя запрет на въезд и замораживание имущества.

В Беларуси уже почти три месяца не прекращаются массовые протесты против режима А. Лукашенко после фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

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