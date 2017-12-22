"Израиль был, есть и всегда будет моей, нашей вечной столицей. Печалит, что Литва не последовала примеру группы других стран ЕС, в частности, Латвии, воздержавшихся против этого постыдного голосования в ООН", - написал в четверг посол Амир Маймон в социальной сети Facebook.

Таким своим решением на заседании Генеральной ассамблеи ООН Литва проигнорировала предупреждения США, и продемонстрировала солидарность с большими госудратсвами Европейского союза.

Резолюция была принята 128-ю голосами членов ООН, против неё высказались 9 стран, ещё 35 государств воздержались.

Комментируя решение Литвы главный советник президента страны Дали Грибаускайте по внешнеполитическим вопросам Няриюс Алексеюнас указал, что "Литва последовательно придерживается позиции, что вопрос Иерусалима может быть решён только путём переговоров". Его комментарий передала пресс-атташе главы государства.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс решил не комментировать мотивы голосования, о чём BNS указала его представитель по печати Раса Якилайтене.

Д.Трамп накануне голосования пригрозил прекратить оказание финансовой помощи странам, которые проголосуют за принятие резолюции, осуждающей его решение. Резолюция "подтверждает, что любые решения или действия, стремящиеся изменить статус или демографическую композицию Священного города Иерусалима, не имеют никакого правового эффекта".

Литва голосовала солидарно с большинством стран Европейского союза, включая Германию, Францию и Британию, но консенсуса в ЕС не было. Латвия, Польша, Чехия, Хорватия и Румыния приняли во внимание решение США и воздержались. Украина на голосование не явилась.

Такое голосование Литвы не соответствует бытовавшей доселе практике - до этого времени Литва была одним из самых больших дипломатических сторонников Израиля, по большей части в связи с историей литовских евреев, а также из стремления завоевать благосклонность США.

Многие европейские страны более строго относятся к Израилю из-за того, что он расширяет строительство новых поселений на Западном берегу.

Президент Соединённых Штатов решение о признании Иерусалима столицей Израиля принял в начале декабря.

Израиль Иерусалим считает своей неделимой столицей, в то время как палестинцы западную его часть считают столицей своего будущего государства. Израиль Восточный Иерусалим оккупировал в ходе войны 1967 г.