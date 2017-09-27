"Такой позиции у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС", - сказал он журналистам.

"Каким образом это будет достигнуто - сказать трудно. Франция и Германия, которые являются членами "нормандской четверки", имеют особое значение при оценке предложений относительно минских соглашений, так как являются сторонами этого соглашения", - добавил посол.

По его словам, минские соглашения, несмотря на их хрупкость, все же стали общей платформой для разрешения конфликта.

"К сожалению, эти соглашения полностью не выполняются. Думаю, что предложения, которые поступили сейчас от президента (России Владимира) Путина и которые ранее были высказаны президентом (Украины Петром) Порошенко о необходимости введения в Донбасс миротворческих сил, следует разрабатывать в соответствии с минскими соглашениями", - отметил европейский дипломат.

"Это был бы важный шаг для нормализации наших отношений, потому что существующий статус-кво не соответствует ни интересам России, ни интересам Украины, ни интересам ЕС, ни интересам людей, которые живут в Донбассе", - подчеркнул Ушацкас.

В начале сентября стало известно, что Россия по поручению президента Владимира Путина направила Совбезу ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда глава германского МИД Зигмар Габриэль выступил с предложением считать ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс первым шагом к снятию антироссийских санкций.

Отметим, что российский проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс противоречит проекту, разрабатываемому Украиной. Киев настаивает на размещении миротворческой миссии на всей территории Донбасса, в то время как Россия не хочет видеть миротворцев у своих границ. Впрочем, после разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель Россия согласилась на размещение вооруженной миссии и за пределами линии соприкосновения.

Между тем украинская сторона категорически возражает против того, чтобы среди миротворцев были россияне и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Это абсолютно невозможно, чтобы Россия была частью миротворческой миссии, потому что Россия являются стороной в конфликте. Россия - агрессор", - заявил накануне президент Украины Петр Порошенко.

В июле Габриэль призывал Евросоюз пересмотреть свою позицию относительно санкций против РФ и начать отменять их, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений, так как, по его мнению, в нынешних условиях выполнение этих договоренностей на 100% невозможно.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Выполнение этих соглашений не раз называлось условием отмены европейских санкций против России.

28 июня Евросоюз на шесть месяцев продлил действие экономических санкций против России, которые впервые были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма к РФ. Аналогичные санкции были введены США, Канадой и еще некоторыми государствами. Россия в ответ запретила импорт некоторых продовольственных товаров. Украина считает территорию Крыма временно оккупированной.