"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: "Чего она на меня все время гонит?", — рассказал Ушацкас.

Он уточнил у Путина, о ком идет речь. Тот пояснил, что имеет ввиду президента Литвы Далю Грибаускайте.

"Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?", — пояснил посол. Ушацкас добавил, что затем они с Путиным продолжали разговор до начала пресс-конференции.

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас c декабря 2008 года по февраль 2010 года занимал должность министра иностранных дел Литвы.

Руководство России никак не может побороть свою ненависть к Западу, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, обращаясь к мировым лидерам в ООН.

19 сентября, перед тем, как литовский лидер поднялась на трибуну Генассамблеи, свои места покинули председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев, передавал ТАСС.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном интервью DELFI констатировала, что Литва готова поддерживать равные отношения со всеми своими соседями, однако уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным президент получила список требований, которые должна выполнить Литва.

Находясь в Нью-Йорке, президент Литвы Даля Грибаускайте в во

время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудила крупномасштабные военные учения "Запад". Она информировала Генсекретаря ООН о "действиях России на границе Литвы, ситуации с безопасностью в регионе и угрозе, которую создают агрессивные учения "Запад" людям всего мира".