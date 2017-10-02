Послу Литвы в Минске вручена нота о нарушении белорусской границы

Беларусь заявляет, что 28 сентября литовские пограничники, пытаясь задержать двух граждан этой страны, незаконное вторглись на белорусскую территорию, сообщило Белорусское посольство в Вильнюсе.
Как говорится в сообщении, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Лаворишкес-Котловка.
"Сотрудники Службы охраны Государственной Границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы предприняли попытку с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории. При этом, будучи вооружены, они пересекли Государственную границу Республики Беларусь и углубились на территорию нашей страны до 40 метров", - говорится в сообщении посольства Республики Беларусь в Литве.
В этом сообщении действия литовских должностных лиц называются опасными, в нем напоминается, что инцидент произошел "в обстановке напряженности в регионе" по поводу прошедших военных учений "Запад-2017".
Пятничный инцидент обсуждался на встрече представителей пограничных служб двух стран. На этой встрече, по сообщению белорусского посольства Литва признала нарушения и принесла извинения.
По сообщению белорусского посольства, в ноте МИД подчеркнуто, что " белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".
МИД Литвы в понедельник вечером подтвердил получение ноты.
"Мы подтверждаем, что нота получена. Мы запросили у МВД и СОГГ дополнительную информацию о произошедшем", - сообщил BNS представитель МИД Литвы по связям с общественностью Ритис Паулаускас.
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