Э. Баярунас должен приступить к работе в Москве 4 мая, В. Сарапинас к работе в Киеве - 12 мая.
Э. Баяурнас работал послом в Швеции, генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге.
Он сменит на должности посла в России дипломатического представителя Литвы в России Ремигиюса Мотузаса, отозванного с неё в январе.
В. Сарапинас в Украине сменит Марюса Янукониса, завершившего работу в Киеве в конце марта.
Президент также с 11 мая отозвал В. Сарапинаса с должности посла в Финляндии.
В. Сарапинас работал советником президента Дали Грибаускайте, был генеральным консулом Литвы в Нью-Йорке, ранее был секретарём Министерства обороны, работал атташе обороны Литвы в США и Канаде, занимал должности вице-министра обороны, канцлера правительства.
В Литве послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.
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