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Президент Литвы Гитанас Науседа назначил послом Литвы в России карьерного дипломата Эйтвидаса Баярунаса, а послом в Украине - Вальдемараса Сарапинаса.
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
© DELFI / Domantas Pipas

Э. Баярунас должен приступить к работе в Москве 4 мая, В. Сарапинас к работе в Киеве - 12 мая.

Э. Баяурнас работал послом в Швеции, генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге.

Он сменит на должности посла в России дипломатического представителя Литвы в России Ремигиюса Мотузаса, отозванного с неё в январе.

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В. Сарапинас в Украине сменит Марюса Янукониса, завершившего работу в Киеве в конце марта.

Президент также с 11 мая отозвал В. Сарапинаса с должности посла в Финляндии.

В. Сарапинас работал советником президента Дали Грибаускайте, был генеральным консулом Литвы в Нью-Йорке, ранее был секретарём Министерства обороны, работал атташе обороны Литвы в США и Канаде, занимал должности вице-министра обороны, канцлера правительства.

В Литве послов назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

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