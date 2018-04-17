– Господин Ауштрявичюс, в следующем году пройдет ровно 15 лет с вашей первой попытки стать президентом Литвы. Тогда вы заняли третье место и во второй тур не прошли по сути потому, что в выборах участвовал Валдас Адамкус. На этот раз вы надеетесь на полную победу или победой будет уже выход во второй тур?

Ауштрявичюс: Как и 15 лет назад мое участие в выборах обусловлено тем, что я доверяю жителям Литвы, и немалая их часть доверяет мне. Поэтому я намерен бороться за этот пост до конца. (...)

– В 2019 г. состоятся и выборы в Европарламент. Я так понимаю, вы намерены участвовать и в президентских выборах и в выборах в ЕП?

Ауштрявичюс: Мы сейчас говорим о президентских выборах, поэтому хочется сконцентрироваться на этой теме.

– Это значит, что в выборах в ЕП вы не планируете участвовать, что пока президентские выборы для вас важнее, но приоритетом могут быть и другие?

Ауштрявичюс: Никаких других приоритетов я сейчас не вижу, поэтому предлагаю говорить о президентских выборах.

– На фоне известных сейчас кандидатов ( а их станет больше) вы видите свои шансы? Кто ваш основной конкурент?

Ауштрявичюс: Я представляю классическую политическую партию – Движение либералов, у нас есть твердая идеология. Согласно идеологии, опираясь на опыт партии, который я получил за десятилетия, я думаю, что я - сильный кандидат, у которого есть что предложить, есть что сказать на понятном людям языке, который может решать реальные проблемы. Я бы не хотел выделать никого из оппонентов – их еще надо подождать, это не весь список, но я готов потягаться с любым из них.

– Господин Ястрамскис, давайте ненадолго вернемся к истории MG Baltic, суду, который будет проходить во время предвыборной кампании. Это важный фактор при решении, голосовать ли за Ауштрявичюса?

Ястрамскис: Все зависит от того, насколько яркими будут события, как их будут освещать. Наверное, это не столь важно, как перед парламентскими выборами, поскольку президентские выборы, как бы банально это не звучало, ориентированы на личность, на кандидата.

– Нынешние баталии в парламенте наверное не способствуют росту рейтинга партий?

Ястрамскис: Мы видим определенный парадокс – несмотря на эти баталии, партии выдвигают своих кандидатов и их будет много. Почему, ответ простой – после двух сроков Грибаускайте появилась возможность, похоже, выборы конкурентоспособные – может быть всякое. К примеру, 15 лет назад Ауштрявичюсу до второго тура не хватило нескольких процентов – в противном случае он мог стать президентом.

– Он набрал почти 20%, Казимира Прунскене – 22%.

Ястрамскис: Другой парадокс – чтобы Ауштрявичюс хорошо показал себя на выборах (мне сейчас сложно сказать, какие у него возможности), он должен дистанцироваться от партии – будет он в процессах или нет. В Литве будет сложно, если заявлять, что представляешь только идеологию, только партию либералов.

– Практика президентских выборов показывает, что у партийных кандидатов немного шансов стать президентом, поскольку как Адамкус, так и Грибаускайте - непартийные, может, не стоит надеяться на чудо?

Ястрамскис: Это нормально. В Конституции Литвы сказано, что президент должен отказаться от участия в деятельности политических организаций и есть такие ожидания, что президент будет выше партийных дел. Однако без поддержки основных партий победить непросто. Несмотря на то, что на последних президентских выборах консерваторы не выдвигали своего кандидата, и с их помощью победа Грибаускайте далась нелегко, был второй тур. Будут очень интересные выборы, увидим.

– Уже известны 6 кандидатов: Наглис Путейкис, Аушра Малдейкене, Валентинас Мазуронис, Пятрас Ауштрявичюс, Жигимантас Павилёнис и Вигаудас Ушацкас. Но наверное, чем больше появляется известных лиц, тем загадочнее вопрос, кто же будут малоизвестные. Можно ли сказать, что среди этих 6 есть фамилия будущего президента?

Ястрамскис: Голосовать будут люди. Что касается электората либералов, во время прошлых выборов то лишь половина их голосовала на выборах за либералов, всего половина лояльных избирателей.

– На это повлияли и последние события.

Ястрамскис: И события, и то, что избиратели либералов молоды, наверное было немало людей, которые голосовали в первый раз. Но мы говорим о президентских выборах, их сложно прогнозировать, если нет одного явного лидера. не хочу заниматься гаданием на кофейной гуще, а если бы он и был, люди могут передумать. Это личности. Один скандал, связанный с качествами человека, может подорвать доверие. Голосования за партию - это многолетняя привычка. К примеру, если в партии консерваторов начинается скандал, избиратели не бегут. Если говорить о президенте, один может выйти вперед за полгода, а другой утратить популярность и т.д.

– Очень важно и то, кого поддержит нынешний президент Литвы?

Ястрамскис: В Литве все не так просто, как в США, где важно, кто кого поддерживает, но поддержка Грибаускайте может иметь большое значение. Однако мне было бы странно видеть президента, которая до сих пор очень осторожно относилась к политической поддержке, говорящей, что она поддерживает какого-то кандидата. Скорее, думаю, как это было прежде с Артурасом Зуокасом, негативная "поддержка" – чтобы было ясно, за кого не голосовать. Важна ее роль во втором туре, который неясно, будет ли.

– Осмелитесь ли вы прогнозировать, кто из 6 известных кандидатов пройдет во второй тур?

Ястрамскис: Не представляю. Их немало, уже 6, поэтому сложно делать прогноз. Можно опираться на один сигнал - поддержку со стороны партий и избирателей. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что во второй тур выйдет кандидат консерваторов. Потому что избиратели консерваторов последовательны и лояльны. Но опять – это будет зависеть от личности, и как ее примет избиратель консерваторов.

А надеяться на шансы кандидатов, у которых нет партийной поддержки, как у Мазурониса, было бы странным.