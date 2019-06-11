BNS представляет важнейшие его акценты.
1. Предупреждение по поводу диалога с врагами.
Д. Грибаускайте акцентировала ценностную внешнюю политику и предупредила о том, что не следует сотрудничать с враждебными государствами. "Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползающими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент. Она не упоминала ни конкретных враждебных государств, ни конкретных заявлений, но это можно расценивать как предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе и премьеру Саулюсу Сквернялису о рисках, которые могут возникнуть в связи с более тесным диалогом с Россией и Беларусью.
2. Критика правящих по причине "политики запретов".
Д. Грибаускайте предупредила, что со свободным обществом не согласуются "боярские плети и указания, что есть, когда пить, где лечиться, и с чем встречаться". Она также сказала, что усматривает желание правящих "контролировать СМИ, правоохрану, и все независимые ведомства", политизировать национального теле-радиотранслятора LRT и заявила, что в парламенте слишком много "распрей и политического хамства". Президент не упоминала фамилий, но несомненно критика была направлена на инициативы правящих "аграриев".
3. Послание Гитанасу Науседе.
Д. Грибаускайте косвенно предупредила своего преемника Гитанаса Науседу о том, что некоторые политики могут надеяться, что он будет молчаливым и все одобряющим. "Хотя мечта некоторых политиков – молчащий и со всем согласный, не мешающий президент, люди хотят, руководителя, защищающего их интересы, конституционные и человеческие ценности", – отметила в годовом сообщении в сейме президент. По ее словам, президентские выборы, выборы в Европарламент показали, что люди научились "думать своей головой, наш выбор все меньше определяет олигархическое влияние или дешевые популистские обещания".
4. Западная правовая система.
Президент заявила, что Литве удалось создать "по-настоящему западную правовую систему". Она отметила, что новые поколения судей и прокуроров уже избавляются не только от кланового ярма, но и от зависимости от политиков и старых коррупционных привычек. Она не упоминала напрямую потрясший в этом году судебную систему страны скандал со взяточничеством, но заявила, что "правоохранительные органы наконец избавились от страхов кому-то не угодить, избавились от телефонного права, перестали прикрывать своих". Она также похвалили Конституционный Суд, назвав его "последней инстанцией, останавливающей политическое самоуправство".
5. Малое внимание социальной защите, образованию и здравоохранению.
В годовом сообщении президента не было конкретных предложений по решению проблем социального отчуждения, улучшения ситуации в сферах просвещения и здравоохранения, не были упомянуты миграционные вызовы. Президент лишь призвала как можно скорее завершить реформу образования, критиковала правящих за "бесконечные эксперименты с ваучерами, пенсионными ступенями, моделями образования, мутациями больниц и зеркальными министерствами". Она также представила результаты своей кампании социальной безопасности "За безопасную Литву".
Прокуратура: Гражулис добивался благоприятных решений для Judex и в Литве, и в РФ (1)
Член Сейма Литвы Пятрас Гражулис долго и...
Последнее годовое сообщение президента Литвы Дали Грибаускайте: 5 важнейших акцентов (1)
Во вторник Даля Грибаускайте , завершающая работу на...
Науседа считает, что в сообщении президента мало внимания уделялось социальным проблемам (18)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...
Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (110)
Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...
Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением в качестве президента (6)
Во вторник завершающая работу на посту президента...
TOP новостей
Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (110)
Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...
В Литве ожидается абсолютный рекорд жары (3)
В ближайшие дни в Литве температура поднимется до 36...
Жители Литвы раскупают кондиционеры и вентиляторы (4)
В Литве стоит изнуряющая жара. На завтра-послезавтра...
Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (21)
Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...