Эта встреча посла Литвы в Анкаре Аудрюса Брузги и представителя МИД Турции Айлин Ташан состоялась во второй половине ноября, подтвердили BNS в литовском внешнеполитическом ведомстве.

"Одной из тем встречи был подход стран к событиям 1915 года, которые часть международной общественности оценивает как осуществленный Турцией геноцид армян", – говорится в ответе литовского МИД.

По сообщению МИД Литвы, во время встречи не была вручена нота.

Эта встреча состоялась после опубликованного порталом DELFI 14 ноября интервью, в котором Г. Науседа ответил на вопрос журналиста: "Турция – союзник по НАТО, совершившая геноцид армян, который, кстати, признала и Литва, и совершенно недавно – Конгресс США. Турция не признает факта геноцида. Представляете ли вы ситуацию, когда членом НАТО является государство, не признающее Холокост?"

"Я бы не мог себе представить. Но, невзирая на это, в этом вопросе (признания геноцида армян) все же я склонен считать, что это – вопрос времени, и в один прекрасный день это произойдет. Возможно, это не случится очень скоро. Как бы там ни было, сложно надеяться, что это произойдет в ближайшие пять или десять лет. Но я считают, что сам факт есть, и так или иначе, он будет признан", – ответил литовский президент.

Сейм Литвы в 2005 году признал в принятой им резолюции, что в годы Первой мировой войны в Османской империи был осуществлен "геноцид армянского народа", однако лидеры дипломатии государств мира избегают этого жестко критикуемого Турцией термина.

Турция отрицает применение термина "геноцид", заявляя, что в этом конфликте погибли до полумиллиона армян и почти такое же количество турок.