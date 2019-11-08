"Визит казался очень теплым, он начался с шутки, когда нас начали фотографировать, Святой Отец спросил: "Знаете, чем протокол отличается от террористов?" Я ответил: не знаю. Он пояснил: "С террористами можно договориться, а с протоколом - нет", – рассказал Науседа.

Он сказал, что во время беседы рассказал папа Римскому историю своего отца, который побывал и в концлагере, бежал из него, был пойман и приговорен к смертной казни, но избежал смерти. Все это произошло, когда ему было 14 лет. "Святого Отца эта история заинтересовала, он пожелал, чтобы отец мог присутствовать на следующей встрече и оставил ему подарок", – рассказал президент Литвы.

Подарки папа Римский через Диану Науседене передал и дочерям президента Литвы.

По словам президента, на встрече обсуждалась политическая и социальная ситуация в Литве.

Науседа подарил папа Римскому молитвенник учителя Аделе Дирсите, которая побывала в ссылке. Он подчеркнул, что в Сибири эта женщина пережила насмешки и мучения.

"Она записывала свои молитвы на древесной коре, на обрывках газет. Когда палачи узнали об этом, над ней еще больше издевались, мучили ее. Ее молитвенник был переведен на разные языки и издавался большими тиражами. Эту скромную книжицу я подарил Святому Отцу", – сказал президент Литвы.

Он сказал, что является верующим человеком. Он сказал, что понимает - мир идет вперед, поэтому не стоит бояться, что он встанет на сторону запрета абортов.

"Мы живем в XXI веке, я верующий человек, но я понимаю, что мир идет вперед. Сейчас уже понемногу говорят о том, о чем Церковь не говорила многие века, например, о целибате.

Мы обо всем можем говорить открыто, только давайте не смеяться друг над другом. Мы многое можем решать, обо многом договориться, но не надо превращать эти важные вопросы и их решение в насмешку одной группы над другой", – сказал Науседа.

Он уже прежде говорил, что должен решаться вопрос юридической регламентации однополых отношений, об этом должно говорить общество.

"А другие вопросы, в зависимости от зрелости общества в их решении, появятся на повестке, и у всех у нас будет возможность высказаться по этим вопросам", – сказал он.