8 ноября президент Литвы Гитанас Науседа в Ватикане встретился с папой Римским Франциском. Визит прошел в теплой атмосфере, но не удалось избежать и серьезных тем – вопросов экономики и безопасности.
Gitanas Nausėda, Popiežius Pranciškus, Diana Nausėdienė
© LRPK / Robertas Dačkus

"Визит казался очень теплым, он начался с шутки, когда нас начали фотографировать, Святой Отец спросил: "Знаете, чем протокол отличается от террористов?" Я ответил: не знаю. Он пояснил: "С террористами можно договориться, а с протоколом - нет", – рассказал Науседа.

Он сказал, что во время беседы рассказал папа Римскому историю своего отца, который побывал и в концлагере, бежал из него, был пойман и приговорен к смертной казни, но избежал смерти. Все это произошло, когда ему было 14 лет. "Святого Отца эта история заинтересовала, он пожелал, чтобы отец мог присутствовать на следующей встрече и оставил ему подарок", – рассказал президент Литвы.

Подарки папа Римский через Диану Науседене передал и дочерям президента Литвы.

По словам президента, на встрече обсуждалась политическая и социальная ситуация в Литве.

Науседа подарил папа Римскому молитвенник учителя Аделе Дирсите, которая побывала в ссылке. Он подчеркнул, что в Сибири эта женщина пережила насмешки и мучения.

"Она записывала свои молитвы на древесной коре, на обрывках газет. Когда палачи узнали об этом, над ней еще больше издевались, мучили ее. Ее молитвенник был переведен на разные языки и издавался большими тиражами. Эту скромную книжицу я подарил Святому Отцу", – сказал президент Литвы.

Он сказал, что является верующим человеком. Он сказал, что понимает - мир идет вперед, поэтому не стоит бояться, что он встанет на сторону запрета абортов.

"Мы живем в XXI веке, я верующий человек, но я понимаю, что мир идет вперед. Сейчас уже понемногу говорят о том, о чем Церковь не говорила многие века, например, о целибате.

Мы обо всем можем говорить открыто, только давайте не смеяться друг над другом. Мы многое можем решать, обо многом договориться, но не надо превращать эти важные вопросы и их решение в насмешку одной группы над другой", – сказал Науседа.

Он уже прежде говорил, что должен решаться вопрос юридической регламентации однополых отношений, об этом должно говорить общество.

"А другие вопросы, в зависимости от зрелости общества в их решении, появятся на повестке, и у всех у нас будет возможность высказаться по этим вопросам", – сказал он.

Политика

Economist

Науседа критикует заявление Макрона о НАТО: призывает не создавать сомнения (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...

После встречи с папой Римским Науседа заговорил об абортах и других проблемах, существующих в Литве (4)

8 ноября президент Литвы Гитанас Науседа в Ватикане...

"Санкции работают, несмотря на пропаганду". Глава МИД Литвы – об отношениях с Россией, Зеленском и Путине (14)

В поисках мира на Донбассе и в переговорах с Россией...

ЕС ставит соглашение о партнерстве с Минском в зависимость от БелАЭС (4)

Соглашение о партнерстве ЕС-Беларусь подпишут только в...

Вице-министр финансов Литвы Тускене станет советником Урсулы фон дер Ляйен (5)

Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене...

TOP новостей

Науседа критикует заявление Макрона о НАТО: призывает не создавать сомнения (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...

Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge Kelionė Sankt Peterburge

Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (350)

Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...

Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (6)

Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...

Volodymyras Zelenskis, Olegas Sencovas

В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (51)

Освобожденный из российской колонии украинский...

Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (35)

Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...