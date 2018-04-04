Советником по национальной безопасности Макмастер, работающий на этом посту последнюю неделю, во время обеда с участием глав стран Балтии был молчалив и прислушивался к словам своего главы.

"В идеале мы хотим договориться с Россией. Может удастся, а может и нет. Возможно, нет. Когда узнаем, я вас информирую, придет время и я вас информирую очень скоро", – сказал Трамп во время обеда.

Позже, во время пресс-конференции, эстонская журналистка спросила у президента США, кем он считает президента России Владимира Путина – врагом или человеком, с которым можно надеяться на диалог, Трамп выразил надежду на то, что с Путиным можно сотрудничать.

"Я надеюсь, что можно будет завязать диалог, а если нет - вы первые об этом узнаете", - сказал Трамп.

В Вашингтоне не скрывают, то вопрос увольнения Макмастера был лишь вопросом времени, поскольку в последнее время между ним и Трампом были разногласия.

К примеру, Трамп раскритиковал Макмастера за обвинения России во вмешательстве в выборы президента США. На смену Макмастеру в придет еще более резкий американский дипломат Джон Болтон.

Однако и сам Макмастер неоднократно доказывал свою недвусмысленную позицию в отношении России.

После визита президентов стран Балтии в Белый дом на мероприятии Atlantic Council Макмастер поделился своей жесткой позицией.

"Некоторые страны слишком долго смотрели в противоположную сторону, перед лицом этих угроз. Россия позорно отрицает свою вину. А мы не смогли заставить ее заплатить достаточно", – признал Макмастер.

"Уверенность кремля в себе растет, а него агенты проводят последовательные кампании, цель который - подрыв нашего доверия друг к другу. В прошлом месяце Россия воспользовалась химическим оружием с целью убийства или с целью поставить под угрозу жизни 130 человек, включая детей.

Эта атака была первым случаем со времен Второй мировой войны, когда в Европе был использован нервно-паралитический газ. Это была атака против суверенитета Великобритании. Любое использование химического оружия на государственном уровне - нарушение конвенции о запрещении химического оружия", – сказал Макмастер.

"Эстония, Латвия и Литва были мишенями российской гибридной войны. Россия использует сложные стратегии, не вызывающие военного ответа, которые были намеренно разработаны для достижения цели. В числе тактических мер можно назвать проникновение в социальные СМИ, распространение пропаганды, превращение информации в оружие и другие формы шпионажа и уничтожения", – продолжил он.

Правда, Макмастер подчеркнул, что несмотря на то, что Западу не хватает решительности отпора, России не удастся достигнуть своих целей.

"Господин Путин может думать, что с помощью этой новой формы войны он побеждает. Он может считать, что эти агрессивные действия в Солсбери и киберпространстве, в небе и на воде могут подорвать наше доверие, наши ведомства и наши ценности. Возможно, он думает, что наши свободные страны слабы и не будут противится провокациям. Он ошибается", – подчеркнул Макмастер. По его словам, российская агрессия только укрепила решительность Запада и его веру в свои силы.

"Мы можем помочь господину Путину понять его большую ошибку. Можем показать ему пляжи Нормандии, где до сих пор остались кратеры и следы пуль, демонстрирующие волю Запада к самопожертвованию и защите свободы.

Мы можем привести его в наши концертные залы и театры, где музыка и искусство наших людей показывают нашу свободу творчества и мечтаний. Мы можем привести его в наши университеты, где свободный обмен идеями демонстрирует нашу свободу учиться, говорить и добиваться высших целей.

Можем привести его сюда к государственным зданиям в Вашингтоне, где высеченные на камне слова показывают, что мы свободны в почитании, равны перед законом и выступаем против всех форм тирании", – сказал Макмастер.