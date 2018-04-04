3 апреля на встрече с главами стран Балтии в Белом доме президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос, кем он считает президента России Владимира Путина – другом или врагом. Вместо президента США жесткую позицию по этому вопросу высказал его советник Герберт Макмастер.
H.R. McMasteris ir Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Советником по национальной безопасности Макмастер, работающий на этом посту последнюю неделю, во время обеда с участием глав стран Балтии был молчалив и прислушивался к словам своего главы.

"В идеале мы хотим договориться с Россией. Может удастся, а может и нет. Возможно, нет. Когда узнаем, я вас информирую, придет время и я вас информирую очень скоро", – сказал Трамп во время обеда.

Позже, во время пресс-конференции, эстонская журналистка спросила у президента США, кем он считает президента России Владимира Путина – врагом или человеком, с которым можно надеяться на диалог, Трамп выразил надежду на то, что с Путиным можно сотрудничать.

"Я надеюсь, что можно будет завязать диалог, а если нет - вы первые об этом узнаете", - сказал Трамп.

В Вашингтоне не скрывают, то вопрос увольнения Макмастера был лишь вопросом времени, поскольку в последнее время между ним и Трампом были разногласия.

К примеру, Трамп раскритиковал Макмастера за обвинения России во вмешательстве в выборы президента США. На смену Макмастеру в придет еще более резкий американский дипломат Джон Болтон.

Однако и сам Макмастер неоднократно доказывал свою недвусмысленную позицию в отношении России.

После визита президентов стран Балтии в Белый дом на мероприятии Atlantic Council Макмастер поделился своей жесткой позицией.

"Некоторые страны слишком долго смотрели в противоположную сторону, перед лицом этих угроз. Россия позорно отрицает свою вину. А мы не смогли заставить ее заплатить достаточно", – признал Макмастер.

"Уверенность кремля в себе растет, а него агенты проводят последовательные кампании, цель который - подрыв нашего доверия друг к другу. В прошлом месяце Россия воспользовалась химическим оружием с целью убийства или с целью поставить под угрозу жизни 130 человек, включая детей.

Эта атака была первым случаем со времен Второй мировой войны, когда в Европе был использован нервно-паралитический газ. Это была атака против суверенитета Великобритании. Любое использование химического оружия на государственном уровне - нарушение конвенции о запрещении химического оружия", – сказал Макмастер.

"Эстония, Латвия и Литва были мишенями российской гибридной войны. Россия использует сложные стратегии, не вызывающие военного ответа, которые были намеренно разработаны для достижения цели. В числе тактических мер можно назвать проникновение в социальные СМИ, распространение пропаганды, превращение информации в оружие и другие формы шпионажа и уничтожения", – продолжил он.

Правда, Макмастер подчеркнул, что несмотря на то, что Западу не хватает решительности отпора, России не удастся достигнуть своих целей.

"Господин Путин может думать, что с помощью этой новой формы войны он побеждает. Он может считать, что эти агрессивные действия в Солсбери и киберпространстве, в небе и на воде могут подорвать наше доверие, наши ведомства и наши ценности. Возможно, он думает, что наши свободные страны слабы и не будут противится провокациям. Он ошибается", – подчеркнул Макмастер. По его словам, российская агрессия только укрепила решительность Запада и его веру в свои силы.

"Мы можем помочь господину Путину понять его большую ошибку. Можем показать ему пляжи Нормандии, где до сих пор остались кратеры и следы пуль, демонстрирующие волю Запада к самопожертвованию и защите свободы.

Мы можем привести его в наши концертные залы и театры, где музыка и искусство наших людей показывают нашу свободу творчества и мечтаний. Мы можем привести его в наши университеты, где свободный обмен идеями демонстрирует нашу свободу учиться, говорить и добиваться высших целей.

Можем привести его сюда к государственным зданиям в Вашингтоне, где высеченные на камне слова показывают, что мы свободны в почитании, равны перед законом и выступаем против всех форм тирании", – сказал Макмастер.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

После встречи с главами стран Балтии – резкое заявление советника Трампа (3)

3 апреля на встрече с главами стран Балтии в Белом доме...

Минэнерго надеется, что Брюссель услышит аргументы Литвы в споре с "Газпромом" (4)

Министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас выразил...

В США странам Балтии пообещали дислоцировать военых и укреплять ПВО (29)

Во вторник Соединенные Штаты пообещали периодически...

Министр энергетики Литвы: есть надежды, что Nord Stream 2 не будет проложен (77)

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас...

Prezidentė Vašingtone susitinka su JAV Prezidentu Donaldu Trumpu ir dalyvauja Baltijos šalių bei JAV viršūnių susitikime D. Trumpo ir Baltijos šalių vadovų spaudos konferencija Prezidentė Vašingtone susitinka su JAV Prezidentu Donaldu Trumpu ir dalyvauja Baltijos šalių bei JAV viršūnių susitikime D. Trumpo ir Baltijos šalių vadovų spaudos konferencija D. Trumpo ir Baltijos šalių vadovų spaudos konferencija

Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты (171)

Формальным поводом для общей пресс-конференции главы...

TOP новостей

После встречи с главами стран Балтии – резкое заявление советника Трампа (3)

3 апреля на встрече с главами стран Балтии в Белом доме...

В одном из крупнейших международных скандалов – литовские фамилии (24)

В скандале вокруг социальной сети Facebook , связанном с...

Мужчину поразила стоимость регистрации земельного участка (5)

В редакцию DELFI обратился читатель Паулюс, возмущенный...

Полиция рассказала, что ждет водителей в апреле (5)

Служба дорожной полиции Литвы на своей странице в...

Кто ищет, тот найдет: компьютеры и мебель всего за несколько евро (3)

Аппарат для приготовления попкорна, компьютеры,...