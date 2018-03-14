После неудачного голосования в парламенте по вотуму недоверия депутату Миндаугасу Бастису, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис намерен собирать подписи и инициировать поправку к Конституции, которая гарантировала бы лишение мандата человека, нарушившего Конституцию, без дополнительного голосования в парламенте.
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По его словам, для лишения мандата должно быть достаточно вердикта Конституционного суда. Об этом 14 марта утром он написал на своей странице в фейсбуке.

"Не может быть и речи об участии Бастиса в работе правящей коалиции. Самого Бастиса я призываю покинуть парламент по собственному желанию. немедленно", – написал премьер в Facebook.

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Бастис сейчас является членом Смешанной группы депутатов, которая не относится ни к правящим, ни к оппозиции. Свое членство в социал-демократической партии он приостановил.

По словам премьер-министра, Конституция - важнейший закон страны и фундамент правового государства, поэтому нарушивший Конституцию человек не может быть депутатом.

Сквернялис намерен инициировать усовершенствование процедуры импичмента.

"Совершенно непонятная и постыдная ситуация, когда парламент своим голосованием опровергает постановления КС. Это бросает тень на всех депутатов. Как депутат я буду собирать подписи и зарегистрирую поправки к Конституции, согласно которым решения КС будет достаточно для лишения депутата парламентского мандата. Незачем проводить дополнительное голосование в парламенте", – сказал он.

По словам Сквернялиса, такая поправка позволила бы в будущем избежать подобных позорных ситуаций, а депутаты могли бы выразить свое отношение, создавая комиссию по импичменту, и утверждая ее выводы.

"Нельзя мириться с неуважением к главному закону страны и Конституционному суду. Ни при каких обстоятельствах", – заявил Сквернялис.

Напомним, что парламенту Литвы не хватило голосов, чтобы лишить мандата обвиненного в грубом нарушении Конституции и присяги парламентария Миндаугаса Бастиса.

Во время тайного голосования за лишение Бастиса парламентского мандата проголосовало 72 парламентария, против был 21 член парламента, 24 воздержались.

Согласно Конституции, чтобы лишить члена парламента мандата в порядке импичмента, за это должно проголосовать не менее 85 депутатов из 141.

Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис заявил, что будет добиваться повторного голосования по этому вопросу.

14 марта в эфире Žinių radijаs на передаче "Позиция" он сказал, что проведет по этому вопросу совещание с главами парламентских фракций.

По словам Пранцкетиса, голосование по этому вопросу должно быть открытым.

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