Президент Литвы Даля Грибаускайте, руководствуясь Конституцией и 1 ч. 18 ст. закона о государственных наградах, подписала декрет, которым лишила государственной награды бывшего главу государственной компании Automagistralė В. Молиса за дискредитацию звания человека, получившего государственную награду. Об этом сообщила пресс-служба президента.
© LRPK / Robertas Dačkus

Такое решение президент приняла после того, как компания провела внутренний аудит.

В ходе аудита выяснилось, что в то время, когда Молис возглавлял госкомпанию Automagistralė, был нанесен большой материальный ущерб, зафиксированы случаи грубой растраты средств и злоупотребления служебным положением. Молис получил государственную награду в 2015 г. К награде его представил тогдашний министр транспорта и коммуникаций Р.Синкявичюс с одобрения Совета по вручению государственных наград. Все кандидаты на получение государственных наград проходят проверку ответственных ведомств. В случае с Молисом, не была получена информация, которая мешала бы ему получить государственную награду.

После подписания декрета президента о том, что человек вычеркивается из списка награжденных лиц, этот человек обязан вернуть награду и документы канцлеру орденов. Эти лица лишаются прав, которые были предоставлены им после получения награды.

На вопрос о том, почему он решил представить Молиса к награде, Синкявичюс ответил DELFI:

"Я не знаю, что сказать. Его представила Государственная дирекция автомобильных дорог. Отзывы о его работе были положительными, не было о нем никакой отрицательной информации. В министерстве, я бы сказал, о нем были хорошего мнения".

На вопрос, представил бы он его к награде сейчас, Синкявичюс не скрывал удивления: "Вы шутите?"

Он сказал, что аудит таких компаний, как Automagistralė проводят по заранее составленному графику.

"Я думаю, что у такой большой компании, как Дирекция автомобильных дорог должен быть и свой аудит, отделение, которое проявляло бы больше контроля. Сейчас она как вторичная компания министерства. Проверки таких вторичных компаний проводят реже, сначала проверяют основные, поскольку вторичных 17", – сказал социал-демократ.

По его мнению, надо менять порядок представления к наградам и тщательнее проверять кандидатов.

"Не знаю, какой там порядок проверки, но, думаю, что службы должны проверять информацию, нет ли какого-то негатива. Тогда не будет подобных "конфузов", – сказал собеседник.

Глава Государственной дирекции автомобильных дорог Эгидиюс Скродянис не мог сказать, при каких обстоятельствах и за что Молис был представлен к награде.

"Я сейчас не могу ответить, там была такая женщина в отделе персонала, которая готовила все документы, а когда ушел прежний директор, ушла и она", – сказал Скродянис.

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