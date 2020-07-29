"А. Верига информировал президента о том, что с учетом меняющейся ситуации он планирует сократить запланированный отпуск с пяти до четырех недель, а также во время отпуска будет возвращаться на работу каждую пятницу", – говорится в пресс-релизе, распространенном после телефонной беседы президента Гитанаса Науседы с министром.
Министр здравоохранения ушел в отпуск в минувший понедельник и планировал отдыхать пять недель.
В этом время его замещает министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
В предстоящие две недели А. Веригу будет замещать министр образования Альгирдас Монкявичюс.
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