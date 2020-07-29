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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сократит на неделю свой отпуск, а во время отпуска каждую пятницу будет на работе, сообщила в среду администрация президента страны.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

"А. Верига информировал президента о том, что с учетом меняющейся ситуации он планирует сократить запланированный отпуск с пяти до четырех недель, а также во время отпуска будет возвращаться на работу каждую пятницу", – говорится в пресс-релизе, распространенном после телефонной беседы президента Гитанаса Науседы с министром.

Министр здравоохранения ушел в отпуск в минувший понедельник и планировал отдыхать пять недель.

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В этом время его замещает министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

В предстоящие две недели А. Веригу будет замещать министр образования Альгирдас Монкявичюс.

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