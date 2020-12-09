"Уже в пятницу будем говорить с экспертами. Если будет такая ситуация, что нужно будет очень срочное заседание правительства, то оно обязательно будет созвано. Самое позднее, в субботу", - сказала И. Шимоните журналистам в Сейме в среду.
Она отметила, что при правительстве будет учрежден экспертный совет, а наряду с ним будут действовать тематические комитеты. В их составе будут работать не только медики, но и специалисты из других областей.
"Часть этих экспертов работает сейчас в сформированной президентом группе, будут и люди из других сфер. Скажем, те, кто возглавляет лечебные учреждения. Думаю, что представителей бизнеса и профсоюзов стоит пригласить и совещаться о том, какие решения необходимы", - полагает И. Шимоните.
Она с сожалением отметила, что временное правительство Саулюса Сквернялиса в среду приняло решение упразднить все структуры по управлению COVID-19. По словам назначенного премьера, их придется восстанавливать, а для этого нужно время.
И. Шимоните подчеркнула, что по управлению ситуацией с коронавирусом нужны срочные решения, потому что ситуация все ухудшается.
"После введения первых ограничений прошло три недели (...) - ситуация не улучшилась", - сказала будущий премьер.
Сейм в пятницу планирует утвердить программу нового правительства.
Новое правительство получает полномочия действовать, когда Сейм большинством голосов депутатов, участвующих в заседании, одобряет его программу, а новые министры дают присягу.
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