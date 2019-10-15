По словам директора Института международных отношений и политических наук Маргариты Шешелгите, Науседа выполняет свое обещание – он виден как во внешней, так и во внутренней политике.

"О чем он и говорил, что будет общаться, советоваться, этот имидж пока не стерся – похоже этой открытости и общения с разными группами стало больше, чем было, и в общении с политиками эта открытость лучше заметна. Активность во внешней политике также есть: много поездок, визитов, встреч, звонкие слова. Активность есть", – сказала Шешелгите.

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С ней согласен и профессор Рамунас Вилпишаускас, который обратил внимание на интенсивные дискуссии о том, что нужно Литве, чтобы стать государством всеобщего благосостояния. Это, по его словам, – вклад Науседы.

Между тем доцент Литовской военной академии Гедрюс Чеснакас выделил активность Науседы во внешней политике. Особенно запомнилось его стремление развивать диалог с Беларусью, которое в обществе оценили неоднозначно.

"Что касается внешней политики, видно желание Науседы интенсивнее общаться со странами Балтии – Латвией, Эстонией, мы видим и ответный визит президента Латвии, который показывает интенсивность отношений. Конечно, больше стоит говорить об оживлении отношений с Беларусью, это критикуют литовские консерваторы, которые высказываются радикально, - никакого оживления в отношениях не может быть. Я думаю, президент мыслит стратегически, оценивая и российский фактор – давление России на Беларусь и позиции ЕС в отношении Беларуси, определенное смягчение", – сказал Чеснакас.

Все политологи обратили внимание на то, что в деятельности президента иногда не хватает качественного политического содержания. По словам Шешелгите, приближение обсуждений бюджета на 2020 год может быть хорошим поводом для демонстрации своего твердого мнения.

"Как и предполагали многие аналитики, и это пока не опровергнуто, может быть много действий, но мало содержания. Это и проявляется - содержания не хватает. Можно сказать, что 100 - это немного и, быть может, это содержание станет заметным, но, я бы сказал, сейчас много активности, общения, но содержание не проявляется. С перспективы внутренней политики это, вероятно, обсуждение бюджета, будет перелом, когда можно увидеть, точно ли есть та твердость, хребет и желание внести какое-то свое содержание или только общение с политиками, открытость и т.д.", – сказала Шешелгите.

Вилпишаускас считает, что после выборов президентская служба поспешила с заявлениями о том, что Науседа будет активно участвовать в формировании кабинета министров, поскольку на деле его активности было немного.

"Результатов этой активности было немного, и они отражаются в балансе политических сил – естественно, что правящие в парламенте решают, кто будет работать министром, и от них больше всего зависит. В данном случае полномочия президента ограничены, нужна активная работа, общение с другими основными политическими деятелями в Литве, чтобы чего-то добиться. Если бы об этом активном участии не говорили, то было бы меньше критики и из-за ухода каких-то министров и из-за новых лиц на постах", – сказал Вилпишаускас.

Чеснакас считает, что глава страны должен быть жестче в оценке предложений в налоговой сфере.

"Его команда по созданию имиджа большая, сильная, в это много инвестируют. В сфере создания самих предложений о создании государства всеобщего благосостояния и перераспределении налогов сейчас много критики и с точки зрения финансов, экономики там есть спорные моменты, тут президент мог бы лучше выполнять свою функцию – внести баланс, быть активнее и даже жестче", – сказал доцент.

Вилпишаускас заметил, что идея государства всеобщего благосостояния Науседы пока подается исключительно сквозь призму повышения пенсий. По его словам, тут не хватает конкретики.

"Очевидно, что дело тут не только в больших пенсиях. (...) Мало кто так понимает государство всеобщего благосостояния, обычно это понятие интерпретируют шире. Пока тут не хватает содержания, и это желание быть активнее несколько помешало, поскольку первые публичные предложения, связанные с государством всеобщего благосостояния кажутся фрагментарными", – заметил Вилпишаускас.

Критиковать Науседу, по мнению Чеснакаса, можно и из-за отношений с правительством.

"Я думаю, недостаток в отношении правительства или определенные даже уступки, ведь критиковали как за назначение еврокомиссара, так и за слишком хорошие отношения с правительством, где может быть критика как в сфере финансов, так и экономической политики и введении и распределении новых налогов. Здесь, очевидно, этого лидерства со стороны президента маловато, а это касается людей, и этот примитивный метод распределения, выбранный президентом, не знаю даст ли со временем пользу", – сказал Чеснакас.

Инаугурация Науседы состоялась 12 юпля. 15 октября по случаю 100 дней на посту состоится пресс-конференция.