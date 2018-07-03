Последнее заседание этой комиссии состоялось в 2016 году, в приступившее к работе в декабре этого года правительство Саулюса Сквярнялиса вообще рассматривало вопрос об ее упразднении.

Вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис накануне заседания заявил BNS, что комиссия в обновленном составе обсудит перспективы введения двойного гражданства, вовлечение зарубежных литовцев в государственную программу "Глобальная Литва", объявление 2019 года годом литовцев мира и готовящуюся правительством стратегию демографии, миграции и интеграции.

В 2017 году Кабмин рассматривал возможность упразднения Координационной комиссии по делам зарубежных литовцев.

Однако общины литовцев мира выразили опасения по поводу того, что упразднение комиссии кардинально сократит диалог властей с диаспорой, и от планов упразднить комиссию отказались.

Осенью прошлого года представители правительства неформально встречались с диаспорами.