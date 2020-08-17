Президент на встрече с депутатами парламента обсудил вопросы, связанные с внеочередной сессией, которая состоится во вторник.

После встречи старший советник президента по вопросам политики Аста Скайсгирите сказала, что литовские партии пришли к единому мнению в вопросе оценки событий в Беларуси. На встрече присутствовал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, депутаты Юозас Бярнатонис, Гедиминас Киркилас, Дайнюс Гайжаускас, а дистанционно к ним присоединился спикер Викторас Пранцкетис.

"Завтра, 18 августа, состоится внеочередная сессия для обсуждения ситуации в Беларуси. Поэтому президент перед сессией хотел услышать позицию спикера и руководства парламента по вопросам Беларуси. На встрече констатировали, что не было таких вопросов, по которым были бы существенные разногласия. Главы партий и старосты фракций поддерживают позицию президента в отношении Беларуси", - сказала Скайсгирите.

По ее словам, больше всего говорилось о том, что выборы "не были свободными и честными".

"Мы не можем признать их результаты, поэтому призываем провести новые демократические, прозрачные и свободные выборы", - сказала Скайсгирите.

Президент Литвы призвал созвать в Беларуси Национальный совет по примирению. Когда режим отказался идти этим путем, Науседа сказал, что такой совет могли бы создать представители общества. По словам Скайсгирите, Тихановская готова стать тем человеком, который сплотит гражданское общество, и сможет вести людей на новые выборы.

"Она готова стать лидером общества, который сплотит гражданское общество и сможет вести страну к новым выборам", - сказала советник президента.

Президентская служба также выступает за введение санкций в отношении представителей режима.

"Президент последовательно высказался - санкции как инструмент должны обсуждаться. Первенство за санкциями ЕС, если это не получится – будут национальные", - сказала Скайсгирите.

Она с сожалением констатировала, что режим в Беларуси по-прежнему запугивает своих граждан угрозой с Запада.

"Мы в воскресенье наблюдали, как изменилась риторика в вопросе передислокации военных единиц из Витебска в Гродно. Президент распорядился, чтобы соответствующие службы следили за ситуацией и информировали о ситуации в реальное время", - сказала Скайсгирите.

"Не известно, удастся ли депутатам попасть в Беларусь, но ведь можно контактировать и работать с ЕП, европарламентариями, комитетами, фракциями, представляя информацию о ситуации в Беларуси, чтобы добиться общих действий и позиции", - заметила она.

В понедельник Науседа обсудит ситуацию в Беларуси с лидерами соседних стран и Германии.