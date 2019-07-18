После "отставки вежливости" президент Литвы вносит в Сейм кандидатуру Сквернялиса

Новый президент Литвы Гитанас Науседа в четверг должен представить Сейму кандидатуру Саулюса Сквернялиса на должность премьер-министра, которую он занимал ранее.
Gitanas Nausėda ir Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В прошлую пятницу после вступления Г. Науседы в должность правительство сложило полномочия. Такая процедура, которая еще иногда называется "отставкой вежливости", предусмотрена в Конституции.

С. Сквернялис на заседании Сейма ответит на вопросы парламентариев. Голосование по кандидатуре премьера состоится во вторник на следующей неделе.

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Карбаускис хотел бы больше ясности по поводу состава нового правительства

Премьер и президент также должны будут согласовать состав нового правительства. Декрет о составе нового правительства должен подписать новый глава государства.

С. Сквернялис говорит, что в правительстве поменяется больше, чем один министр.

Это означает, что Сейму предстоит проголосовать не только по вопросу о кандидатуре С.Сквернялиса, но и по вопросу о программе правительства, так как изменится более половины министров за период после получения этим правительством полномочий в 2016 году.

Несколько недель назад "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы подписали договор о коалиции.

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.

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