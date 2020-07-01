"На встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и обороны Литвы, актуальные аспекты, связанные с региональной безопасностью, НАТО и статусами национальных оборонных планов", – сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Встреча организуется через несколько дней после того, как Альянс завершил необходимые процедуры по утверждению оборонных планов, после достигнутого компромисса с Турцией, которая до их пор в течение многих месяцев была единственной, кто блокировал решение, добиваясь большей поддержки своих оборонных интересов со стороны НАТО.

Генерал запаса США, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес сказал, что это решение было очень важно для эффективного сдерживания, поскольку напряжение в отношениях с Россией продолжается.

"Это очень важно и демонстрирует, что Турция понимает потребность официальных планов в надлежащем распределении ресурсов и учений, которые важны для эффективного сдерживания", – сказал BNS Б. Ходжес, который сейчас работает Центре анализа европейской политики CEPA.

"Теперь нам нужно сделать то же самое в регионе Черного моря, который также важен, ведь там в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Украине началась российская агрессия", – отметил генерал.

Он считает, что блокирование оборонных планов было ненадлежащим шагом, однако подчеркнул, что у Турции есть важные вопросы безопасности, которые должны быть услышаны.

"Страны, входящие в НАТО, пользуются прерогативой процедур для блокирования некоторых решений. Я думаю, что это ненадлежащее и невыгодное поведение, но это часть любой коалиции или альянса", – сказал генерал запаса.

"Суть в том, что у Турции есть важные вопросы безопасности, которые заслуживают того, чтобы быть услышанными. Я считаю, что США должны сделать больше, чтобы решить проблемы доверия между Турцией и США, проведя общую реорганизацию отношений турок и американцев", – сказал он.

"Турция является важным членом НАТО. И альянс гораздо лучше с Турцией, чем без нее. И не одна Турция блокирует решения по причинам внутренней политики", – сказал он.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

На саммите НАТО в декабре Генсекретарь Альянса заявил, что лидеры стран одобрили обновленный план обороны Балтийских стран и Польши.

Однако до его вступления должны завершиться формальные процедуры, и турки их остановили, выдвинув свои требования.

Представители властей не комментируют, каким было содержание компромисса, однако на принятие решения, скорее всего, значительно повлияли переговоры США и Турции.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в понедельник во время беседы с турецким коллегой он поблагодарил за конструктивный подход.

"Это нормальный процесс, поскольку все решения НАТО, будь это операционные, или финансовые, или военные, принимаются только с общего согласия, консенсусом, требуется столько времени, сколько требуется, но НАТО этим и отличается, что учитывает интересы всех стран-членов, и тогда оно выполняется всеми, это также важно и дает надежность", – сказал Л. Линкявичюс.

"Этап согласования завершен, и план нужно реализовать, поэтому военные, лица, занимающиеся военным планированием, также должны взяться за важную работу, которая их ждет", – сказал министр.

"Турция конструктивно участвовала в процессе, как и всегда, и всегда принципиально защищает свои интересы во всех вопросах, этот не исключение. То, что происходило, не было направлено против Балтийских стран или Литвы, что не раз акцентировалось, поэтому не следует драматизировать все это, результат является позитивным, и мы его приветствуем", – добавил Л. Линкявичюс.

Автор Вайдотас Бенюшис