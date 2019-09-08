"Призываем Россию безусловно освободить других незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины", – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

Украина и Россия в субботу передали друг другу по 35 пленных.

МИД Литвы приветствовал "возвращение домой незаконно удерживаемых в России и заключённых граждан Украины".

"Мы радуемся вместе с семьями вернувшихся и желаем им быстрее набраться сил", – говорится в заявлении.

Среди переданных в Украине пленных – 24 моряка, задержанных в прошлом году рядом с аннексированным Россией Крымским полуостровом в Керченском проливе.

МИД Литвы отметило, что принятое в мае этого года постановление Международного морского трибунала, обязывающее Россию немедленно отпустить украинских моряков, осталось не осуществленным, поэтому они стали участниками обмена.

Министерство иностранных дел Литвы также выразило уверенность, что произошедший обмен пленными не повредит расследованию катастрофы самолета Малазийских авиалиний, произошедшей в 2014 году над востоком Украины, установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

Во время обмена Украина в Россию выслала своего гражданина Владимира Цемаха, который считается особенно важным свидетелем в деле о катастрофе самолета MH17.

Подозревают, что В. Цемах руководил силами ПВО поддерживаемых России сепаратистов в местности Снежное, где произошёл упомянутый инцидент. Руководящие международной группой исследователей этого инцидента голландцы оскорбились освобождением В. Цемаха.

Лайнер MH17, 5 лет назад летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит изготовленной в России ракетой. Во время этого инцидента погибли все 298 летевших в лайнере людей.