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"Некоторые результаты удивили", – так прокомментировал результаты первого тура выборов лидер социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас.
После неудачи Палуцкас уходить не собирается: результаты некоторых партий удивили
© DELFI / Kiril Čachovskij

"У нас есть результаты первого тура. Они немного удивили почти всех, в отношении результата некоторых партий никто даже не решался делать прогнозы.<...> Это Партия свободы, поздравляем коллег. Удивила и Партия труда", - сказал Палуцкас.

Напомним, что соцдемы в первом туре оказались на четвертом месте, получили 8 мандатов.

Палуцкас признал, что их ожидания были лучше. "У нас были ожидания лучших результатов, это надо признать", – сказал он.

"Об уходе нет и речи, у нас еще 12 кандидатов в одномандатных округах". <...> Будем думать, кого поддержать во втором туре", - сказал он.

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