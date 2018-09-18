"Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой", - сказала во вторник BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Посол Литвы и политики трех Балтийских стран недавно обратились к Walmart с призывом изъять из торговли майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью "CCCР".
Они утверждали, что советские символы оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток.
Советский Союз оккупировал Литву в 1940–1941 и в 1944–1990 годах. В годы советской оккупации в лагеря и ссылки было вывезено более четверти миллиона жителей Литвы, а в вооруженном сопротивлении оккупации погибли 21 тыс. партизан и их сторонников.
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