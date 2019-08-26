Консерваторы, входящие в Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Cейма, потребовали провести расследование влияния Москвы на политическую систему Литвы, когда стало известно о связях литовского депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами.
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С этим вопросом к главе КНБО Данюсу Гайжаускасу обратились парламентарии Габриэлюс Ландсбергис, Лауринас Касщюнас, Арвидас Анушаускас.

Они просят провести парламентское расследование "незаконного влияния России на политическую систему Литвы, ее воздействие на внутреннюю политику Литвы и избирательные кампании, связи и действий члена сейма Ирины Розовой, которые возможно предоставляют угрозу национальной безопасности", говорится в заявлении, распространенном фракций консерваторов в понедельник.

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Консерваторы призывают установить, какими способами Россия или представляющие ее должностные лица, поддерживая связи с И. Розовой, и возможно с другими литовскими политиками, могли воздействовать на политическую систему Литвы, внутриполитические процессы, избирательные кампании, формирование партийных коалиций.

В ходе парламентского расследования также предлагается выяснить, следует ли объявить И. Розовой вотум недоверия.

Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.

О связях И. Розовой стало известно, когда КНБО начал выяснять обстоятельства ее участия в заседании Межпарламентской православной ассамблеи в Грузии в июне этого года.

КНБО ознакомился с секретные сведениями на И.Розову, которые были предоставлены спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису в январе 2018 года, когда рассматривался вопрос о предоставлении ей права на работу с секретной информацией. В этом документе рекомендуется не предоставлять депутату право работы с секретной информацией.

В справке Департамента госбезопасности говорится о переговорах с российскими дипломатами о финансовой помощи Альянсу русских.

По данным Департамента госбезопасности, И.Розова в разные периоды обсуждала с российскими дипломатами возможности формирования общего представляющего все национальные меньшинства политического формирования с ИАПЛ-СХС, а также обсуждала инициативы по слиянию с Союзом русских Литвы.

По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.

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