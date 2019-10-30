По словам политика, послы, находящиеся в Литве, не могут понять сложившуюся в парламенте ситуацию, про которой спикер, утративший доверие делегировавшей его партии, отказывается покинуть свой пост.
"Это особенно непонятно послам европейских стран, они не понимают причину, у них такого не бывает. Если у спикера нет поддержки большинства, он просто-напросто уходит в отставку. Они до такого даже не доходят", – сказал Киркилас в интервью Žinių radijas.
"Посольства понимают, что нынешний спикер не придерживается правил игры, что он не представляет ни оппозицию, ни большинство. Соответственно, его влияние на диппредставительства ослабело", – сказал Киркилас.
По его словам, странными кажутся и взаимоотношения между спикером и большинством.
"Правящее большинство и коалиция работает без спикера. Это очень странно... потом его информируют о повестке дня. Такие вот отношения", – сказал Киркилас.
После долгих споров и попыток лидеров "крестьян" сменить главу парламента, парламент решил оставить Виктораса Пранцкетиса на этом посту. За недоверие Пранцкетису проголосовали 63 депутата, 5 были против, 11 бюллетеней были испорчены. Чтобы сменить спикера, за его отставку должен был проголосовать 71 депутат.
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