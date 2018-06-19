В связи с подготовкой Великобритании к выходу из Евросоюза Ирландия стремится установить более тесные отношения со странами Балтии и Северной Европы, заявил находящийся в Вильнюсе президент Ирландии Майкл Хиггинс.
© AFP / Scanpix

"Я полагаю, что в новых обстоятельствах важность отношений Ирландии с Балтийскими и Северными странами будет только расти",- заявил на встрече с общиной ирландцев в Вильнюсе М. Хиггинс.

Сближение Ирландии на дипломатическом фронте заметно уже некоторое время - в прошлом году ирландский премьер вместе с коллегой из Голландии впервые присоединились к традиционной встрече руководителей шести стран Балтии и Северной Европы для согласования позиций накануне саммита ЕС.

Статьи по теме:
Президент Ирландии: литовцев у нас очень ждут  (31)

Литовские должностные лица не исключают, что такие встречи будут повторяться, поскольку подходы стран по большинству вопросов совпадают - они стремятся к тому, чтобы ЕС сохранил тесные связи с Великобританией, выступают за свободную торговлю, стремятся к большей помощи ЕС сельскому хозяйству.

"Естественно, что этих нитей все больше, чем было раньше. Время покажет, сможет ли это превратиться в новый формат. Сейчас интересы сами должны привести к возникновению новых форматов", - сказал BNS советник президента Литвы Дали Грибаускайте Няриюс Аляксеюнас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Если до октября вопрос Паксаса не будет решен – Литве грозят санкции (18)

Литве грозят санкции, если до октября в парламенте не...

Комиссия Сейма Литвы: оснований для начала импичмента Скарджюсу нет

Оснований для начала импичмента заместителю...

Спикер парламента Литвы считает, что реформы утвердят в июне

Несмотря на то, что часть представителей правящих и...

Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (566)

Президент Литвы cчитает, что со стороны России...

Депутата заверили: ни один член Сейма Литвы тайно не сотрудничал с КГБ (20)

Ни один из членов Сейма этого созыва тайно не...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...

Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе

В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...