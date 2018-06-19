"Я полагаю, что в новых обстоятельствах важность отношений Ирландии с Балтийскими и Северными странами будет только расти",- заявил на встрече с общиной ирландцев в Вильнюсе М. Хиггинс.

Сближение Ирландии на дипломатическом фронте заметно уже некоторое время - в прошлом году ирландский премьер вместе с коллегой из Голландии впервые присоединились к традиционной встрече руководителей шести стран Балтии и Северной Европы для согласования позиций накануне саммита ЕС.

Статьи по теме: Президент Ирландии: литовцев у нас очень ждут

Литовские должностные лица не исключают, что такие встречи будут повторяться, поскольку подходы стран по большинству вопросов совпадают - они стремятся к тому, чтобы ЕС сохранил тесные связи с Великобританией, выступают за свободную торговлю, стремятся к большей помощи ЕС сельскому хозяйству.

"Естественно, что этих нитей все больше, чем было раньше. Время покажет, сможет ли это превратиться в новый формат. Сейчас интересы сами должны привести к возникновению новых форматов", - сказал BNS советник президента Литвы Дали Грибаускайте Няриюс Аляксеюнас.