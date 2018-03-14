"Послу Литвы была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС", - говорится в сообщении белорусского МИДа.

Представитель по связям с общественностью министра энергетики Литвы Аурелия Вярницкайте опровергла сообщения о том, что в конце минувшего года на Игналинской АЭС (ИАЭС) произошел инцидент. По ее словам это были испытания, показавшие необходимость совершенствования оборудования, в тот момент радиационный фон не повысился.

Более высокий уровень радиации при горячих испытаниях в конце 2017 года был выявлен только у 1% отходов, поэтому усовершенствовать придется лишь небольшую часть контейнеров, используемых для транспортировки и хранения. "Это действительно не должно затянуть процесс закрытия, это техническое решение, которое возникает при передаче объекта в эксплуатацию, при проверке его контакта с радиоактивными отходами. Я точно не считаю, что это существенное событие, которое может затянуть процесс закрытия станции", - сказал Янулявичюс BNS. Напомним, что он покинул пост главы станции в конце января этого года.

МИД Беларуси призвал Литву провести тщательное расследование происшествия и информировать белорусскую сторону о результатах расследования.

Данная информация была также доведена до Главы Представительства Европейского союза в Беларуси и передана в соответствующие европейские структуры через Постоянное представительство Беларуси при Европейском союзе.

В понедельник портал 15min.lt сообщил, что в конце прошлого года на неработающей ИАЭС произошел инцидент, о котором не сообщили общественности. При извлечении радиоактивных отходов из старых хранилищ и помещении их в новые хранилища выяснилось, что уровень их радиоактивности выше, чем было рассчитано.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы заявила, что произошедшее при утилизации радиоактивных отходов, зафиксированное на ИАЭС в конце 2017 года, не является ядерным инцидентом.

Литва обвиняет Минск в том, что строительство Белорусской АЭС в Островце, недалеко от Вильнюса ведется небезопасно, без соблюдения международных требований.