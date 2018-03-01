Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Литвы Далю Грибаускайте с днем рождения, который она отмечает 1-го марта.
"Самые искренние поздравления от Украины в День рождения нашего большого друга Дали Грибаускайте. С праздником, госпожа президент!", - говорится в поздравительном сообщении Порошенко, опубликованном в Facebook.
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