Главы государств сядут за стол переговоров около 16 часов по литовскому времени. До этого Г. Науседа в Брюсселе встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главами стран Балтии и Северной Европы, сообщили дипломатические источники.

Президент Литвы также намерен встретиться с фермами, организующими акцию протеста в Брюсселе, которые требуют более интенсивного повышения прямых выплат земледельцам Балтийских стран.

Кроме сельскохозяйственных средств Г. Науседа на переговорах будет акцентировать еще три сферы – так называемые средства смычки, которые призваны сократить отставание регионов, закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) и финансирование схемы калининградского транзита.

Время завершения этой встречи с трудом можно прогнозировать. Дипломаты утверждают, что президент Литвы с делегацией зарезервировали гостиницу в Брюсселе на две ночи, до субботы.

Компенсация за демографию

Дискуссии по бюджету ведутся уже несколько лет. Первое предложение в 2018 году выдвинула Еврокомиссия, затем его обновила председательствующая в ЕС Финляндия, а последний проект на минувшей неделе представил глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.

Собранные BNS данные свидетельствуют о том, что новый проект позволяет Литве надеяться на небольшое увеличением средств фондов смычки, но для фермеров, требующих увеличения прямых выплат пока хороших новостей нет.

Помощь фондов смычки для Литвы может сократиться на 24%, по сравнению с нынешним бюджетом 2014-2020 годов, – такая планка предусмотрена для всех государств-членов.

В проекте предлагается выделить дополнительные средства государствам, которые потеряли много жителей – по подсчетам BNS, если применить предложенную формулу, то Литве достанется около 180 млн евро. По словам дипломатов, согласно прежнему предложению Финляндии, помощь в рамках фондов смычки для Литвы могла сократиться на 27%.

В новом проекте также предлагаются изменения в совместном финансировании, которые позволят смягчить давление на национальные бюджеты – сейчас предлагается, что за счет средств ЕС может финансироваться до 75% стоимости проекта, ранее максимальная сумма дотаций составляла 70%. Это положение применима к одному из двух регионов Литвы – тому, в котором экономические показатели ниже, чем в том, что охватывает Вильнюс.

Фермеры выдвинут требования

По данным информированных источников, Ш. Мишель предложил такой же темп повышения прямых выплат земледельцам Балтийских стран, как и Еврокомиссия. По предварительным подсчетам, последовательно повышаемые выплаты литовским фермерам в 2027 году могут превысить 200 евро за гектар и составить 80% среднего показателя в ЕС.

Ш. Мшель предлагает разрешить государствам переносить больше средств на прямые выплаты из программы развития села, но литовские дипломаты утверждают, что по сути это не меняет ситуацию.

Земледельцы требуют, чтобы выплаты им росли быстрее для достижения среднего показателя в ЕС. В акции в Брюсселе примут участие около 300 фермеров: из них 180 из Литвы, к ним присоединятся представители Латвии, Эстонии, несколько представителей Германии, Франции, Австрии.

На закрытие ИАЭС предлагается выделить 490 млн евро. Литву обяжут внести 14% собственных средств. Еврокомиссия предлагала несколько больше денег, но одновременно требовала и больших обязательств со стороны литовского бюджета – соответственно 552 млн и 20%. Правительство Литвы запрашивало 780 млн евро.

Литва также просит увеличить финансирование схемы калининградского транзита, по которой 400 тыс. российских граждан ежегодно пересекают территорию Литвы в упрощенном порядке. Литва просит 215 млн евро, ведомства ЕС пока предлагают 139 млн евро.

Литва и другие Балтийские страны также надеются обеспечить финансирование проекта железной дороги Rail Baltica и синхронизации системы ЛЭП с Западной Европой.

Президент сдержан в ожиданиях

Накануне переговоров сформировались два блока государств – более богатые и вносящие большие взносы страны, выступающие за более скромный бюджет, а государства, получающие из него больше средств хотят, чтобы бюджет был больше.

Дополнительное напряжение вызывает то, что новый бюджет сокращается в связи с уходом Великобритании из ЕС. Смычка и сельское хозяйство получат меньше средств потому, что возникают такие новые приоритеты, как борьба с климатическими изменениями, миграция, совместная оборонная политика и безопасность.

Накануне встречи Г. Науседа сказал, что сдержан в ожиданиях, а новое бюджетное предложение оценивает лишь "как небольшой шаг вперед, с целью согласования разных интересов государств-членов".

С осторожностью ожидания озвучивал на этой неделе и вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс, участвовавший в подготовительных переговорах.

"Невзирая на усилия председателя Совета руководителей Европы по предложению компромисса, позиции государств-членов все еще слишком отдалены. (...) Между тем, достаточность и непрерывность финансирования закрытия ИАЭС и специальной схемы калининградского транзита являются обязательствами ЕС, закрепленными в договорах, поэтому они должны соблюдаться", – отметил в пресс-релизе А. Занавичус.

По словам дипломатов, если на этой неделе не удастся договориться, то еще один саммит может состояться в марте.