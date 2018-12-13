За поправки проголосовали 64 депутата, против никто не голосовал, еще 11 депутатов воздержались.

Выдвинутые президентом поправки к законам предлагают более простую структуру штатной оплаты труда, согласно которой устанавливаются две категории учителей – одна, связана с уроками и подготовкой к ним, другая – с классным руководством, деятельностью среди школьной общественности, профессиональным ростом учителя.

В пресс-релизе администрации президента сказано, что эти поправки создадут условия для более простого применения штатной оплаты, "не позволят манипулировать зарплатой учителей и сократят разрыв между школами разного уровня". Согласно поправкам, министерство образования и науки должно будет утвердить правила составления рабочих графиков

Председатель парламентского Комитета по образованию и науке, "аграрий" Эугениюс Йовайша сказал, что благодаря поправкам модель стала понятнее.

Член Смешанной группы Сейма, бывший министр образования и науки Гинтарас Степонавичюс в свою очередь отметил, что предложенный президентом проект лишь отчасти улучшает ситуацию с оплатой труда учителей. По мнению политика, поправок недостаточно.

"Поправками президента предлагается исправить наиболее очевидные недостатки поспешно принятой модели штатной оплаты труда (...). Так называемых часов "вырезания снежинок" будет меньше, это позитивно, это существенный момент, благодаря которому эти поправки следует оценивать положительно", - сказал Г. Степонавичюс.

По его словам, плохо то, что поправки вступят в силу лишь с начала сентября 2019 года.

Представившая ранее поправки советник президента Рута Качкуте отметила, что модель штатной оплаты труда педагогов по сути необходима, однако ее реализация спровоцировала напряженность в педагогическом сообществе.

Президентские поправки упрощают модель: вместо нынешних трех категорий учительской деятельности предлагается установить две с упором на непосредственную работу учителей.

Лидер бастующего профсоюза учителей Андрюс Навицкас сказал BNS, что не может комментировать принятые Сеймом поправки, потому что не успел ознакомиться, претерпели ли они изменения при принятии или рассмотрении в парламентском Комитете по образованию и науке.

И все же он утверждал, что эти поправки не являются достаточной причиной для прекращения забастовки, а профсоюз будет ждать результатов переговоров в правительстве о повышении зарплат, а также поправок Министерства образования и науки на предмет того, как исправить модель штатной оплаты.

Часть учителей, требующих усовершенствования этой модели, с 12 ноября объявила бессрочную забастовку. Несколько десятков учителей обосновались в Министерстве образования и науки и не уходит оттуда.