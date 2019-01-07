Пополняются счета кандидатов в президенты Литвы: жертвуют тысячами

7 января данные о пожертвованиях представили Гитанас Науседа, Арвидас Щозайтис и Ингрида Шимоните.

Больше всего пока собрал философ Юозайтис - 9816,88 евро. Правда, указано, что вопрос принятия некоторых пожертвований еще не принят, Самым щедрым спонсором Юозайтиса является Альгирдас-Стасис Вигеле, который пожертвовал 5000 евро. Еще 1000 евро пожертвовал Йонас Йокштис.

Кандидат Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Шимоните собрала 9250 евро. 8000 евро пожертвовал Антанас Вайнаускас, однако рядом с этой суммой указано, что пока не принято решение, принять ли ее. Оставшиеся деньги пожертвовал Робертас Шалтис.

Меньше всего пожертвований на сегодняшний день собрал Науседа – 8075 евро. Больше всего ему пожертвовали Станиславас Вайцюкявичпюс (4150 евро) и Повилас Мачюлис (2400 евро).

На данный момент в ГИК кандидатами в президенты зарегистрировались 8 человек: Шимоните, Науседа, Юозайтис, Наглис Путейкис, Аушра Малдейкене, Валентинас Мазуронис, Витас Гудишкис, Алфонсас Буте.

Кандидаты могут регистрироваться еще два месяца. Портал LRT.lt сообщает, что кандидат может потратить на избирательную кампанию не больше 1,1 млн. евро, полученных из разных источников: партий, физических лиц, собственные средства.