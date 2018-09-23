"Господи, пусть Литва будет маяком надежды. Чтобы она была землей деятельной памяти, возобновляющей обязательство бороться с любой несправедливостью", - сказал папа возле Музея оккупаций и борьбы за свободу.

Обращаясь к тысячной толпе, куда были приглашены политические заключенные и ссыльные, папа молился, чтобы Литва "пробуждала творческие стремления защищать права всех людей, особенно бессильных и уязвимых, и чтобы она была учителем примирения и гармонией различий".

Он просил об освобождении из "духовной болезни... забывать своих отцов, и то, сколько они пережили и перестрадали".

Папа почтил память жертв нацистов тихой молитвой в бывшем Вильнюсском гетто, а памяти жертв советского режима поклонился в музее, оборудованном в бывшей тюрьме КГБ.

По словам Франциска, история и зов предков должны "побуждать не приспосабливаться к упрощенным лозунгам современной моды и любым попыткам принизить или отнять у кого бы то ни было личное достоинство".

В годы Второй мировой войны нацисты и их местные пособники уничтожили более 90% литовских евреев, которых до войны было более 200 тысяч.

Во время советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено более 275 тысяч человек, погибло более 20 тысяч боровшихся с оккупантами партизан и их сторонников.