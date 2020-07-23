"Мы решительно возражаем против каких бы то ни было попыток России переписать историю с целью оправдания осуществленной в 1940 году Советским Союзом оккупации и аннексии Балтийских стран", - говорится в совместном заявлении.
Совместное заявление приурочено к 80-летию декларации США, которая осудила оккупацию стран Балтии Советским Союзом.
23 июля 1940 госсекретарь США Самнер Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.
"Декларация С. Уэллеса показывает, что еще в 1940 году свободный мир признал действия советов тем, чем это было - незаконным актом насильственной аннексии. К сожалению, даже окончание Второй мировой войны несколько лет спустя не принесло странам Балтии и другим народам Восточной и Центральной Европы освобождения, а принесло репрессии и преследования", - говорится в распространенном в четверг сообщении.
В заявлении четырех министров также подчеркивается сотрудничество США и Балтийских стран, важность присутствия НАТО и американских военных в регионе.
"Обязательство Эстонии, Латвии и Литвы перед трансатлантическим альянсом остается бесспорным. Страны Балтии ценят вклад США в оборону Европы, прежде всего, поддерживая регулярное размешение военных в этих странах - это исключительно важно в деле сдерживания любого вероятного противника", - говорится в четырехсторонней декларации.
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